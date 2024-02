Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

363,10 EUR +0,60% (01.02.2024, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

394,78 USD +1,19% (01.02.2024, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (01.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im vierten Quartal habe der Umsatz um 21,3 Prozent auf 39,0 Milliarden Dollar zulegen sollen. Die Gewinnschätzungen hätten bei 5,05 Dollar je Aktie gelegen. Analysten hätten von Meta demnach ein weiteres, außergewöhnliches Quartal erwartet. Und Meta habe geliefert. Als Bonbon gebe es die erste Dividende für die Aktionäre. Jefferies sehe für die Aktie Potenzial bis 455 Dollar.Meta habe im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 40,1 Milliarden Dollar gemacht. Der Gewinn pro Aktie habe bei 5,33 Dollar gelegen. Positiv: Auch die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAUs) habe über den Schätzungen gelegen: 2,11 Milliarden gegenüber 2,08 Milliarden wie von den Analysten erwartet. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer (MAUs) habe bei 3,07 Milliarden gegenüber 3,06 Milliarden gelegen, wie von StreetAccount erwartet. Darüber hinaus werde Meta die erste Dividende in Höhe von 0,50 Cent je Aktie an seine Anteilseigner ausschütten.Ein Teil der finanziellen Erholung von Meta im letzten Jahr sei von chinesischen Einzelhändlern vorangetrieben worden, die ihre Ausgaben erhöht hätten, um Nutzer auf der ganzen Welt zu erreichen. Meta-Finanzchefin, Susan Li, habe die Bedeutung des Chinageschäfts zuletzt im Bericht über die Ergebnisse des dritten Quartals des Unternehmens im Oktober hervorgehoben. Li habe keine konkreten Unternehmen genannt, aber die schnell wachsenden Start-ups Temu und Shein, die ihren Ursprung in China hätten, hätten viel Geld in Anzeigen auf Facebook und Instagram gesteckt.Die kanadische Bank RBC habe bereits im Vorfeld der Zahlen die Aktie zum Kauf empfohlen. Die Werbetrends seien weiterhin recht stark, habe Analyst Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Er gehe daher davon aus, dass von Werbung abhängige Konzerne ein starkes Wachstum aufweisen würden.Angesichts des jüngsten Kursanstiegs bei Meta sei es immer unwahrscheinlicher geworden, dass Zuckerberg mit den Zahlen ein weiteres Kursfeuerwerk entfachen würde. Und dennoch habe der CEO von Meta die Erwartungen getoppt. Langfristig sehe "Der Aktionär" weiter steigende Kurse bei der Meta-Aktie.Jochen Kauper von "Der Aktionär" rät bei der Meta Platforms-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 01.02.2024)