Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

158,62 EUR -4,37% (28.07.2022, 08:55)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

165,14 EUR +3,37% (27.07.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

169,58 USD +6,55% (27.07.2022)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (28.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte habe Meta sinkende Umsätze vermelden müssen - und dann seien auch noch die Erwartungen der Analysten nicht erreicht worden. In einer ersten nachbörslichen Reaktion auf die Q2-Zahlen seien die Meta-Aktien daher rund fünf Prozent gefallen. Zuletzt hätten die Papiere der Facebook-Mutter etwas erholt rund 3,6 Prozent tiefer bei 163,29 Dollar notiert.Die Umsätze von Meta seien im zweiten Quartal um ein Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 28,82 Milliarden Dollar geschrumpft. Damit sei der Umsatz geringer ausgefallen als das Unternehmen selbst prognostiziert habe und sei auch hinter den Analystenschätzungen von 28,93 Milliarden Dollar zurückgeblieben.Ebenfalls verpasst worden seien die Erwartungen beim Gewinn je Aktie. Meta habe hier einen Rückgang um 32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 2,46 Dollar gemeldet. An der Wall Street habe man mit 2,52 Dollar je Aktie etwas mehr auf dem Zettel stehen gehabt.Beim Nutzerwachstum habe die Facebook-Mutter hingegen teils überzeugen können. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer habe in Q2 bei 1,97 Milliarden gelegen, während die Zahl der monatlich aktiven Nutzer 2,93 Milliarden betragen habe. Analysten hätten mit 1,95 beziehungsweise 2,95 Milliarden Nutzern gerechnet.Um die Unsicherheit zu bekämpfen, setze Meta stark auf die Diversifizierung der Geschäfte. So sei zuletzt die Entwicklung von Kurzvideoformaten vorangetrieben oder langfristige Investitionen in das Metaverse getätigt worden. Doch auch die kurzfristige Kostenkontrolle stehe angesichts der sinkenden Gewinne auf der Agenda. Einige Projekte seien daher gestrichen und die Zahl der Neuanstellungen zurückgefahren worden.Die sinkenden Ausgaben am Werbemarkt aufgrund der unsicheren Konjunkturaussichten würden Meta ordentlich zusetzen. Dass dies auch anders gehe, habe am Vorabend Alphabet bewiesen, dessen Geschäft rund um Suchmaschinenwerbung um 14 Prozent zugelegt habe. Kein gutes Signal für die Qualität der Facebook-Geschäfte, die stärker unter neuen Konkurrenten wie TikTok sowie Apples iOS-Updates leiden würden als Google.Aufgrund der historisch günstigen Bewertung und dem Potenzial, in der Zukunft wieder von wachsenden Marketing-Budgets profitieren zu können, sollten Langfrist-Anleger bei der Meta-Aktie jedoch aktuell dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link