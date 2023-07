Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (11.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die nächste Erfolgsmeldung für Meta: Die Twitter-Alternative Threads habe schon fünf Tage nach dem Start die Marke von 100 Millionen Nutzern geknackt. Das dürfte bei der Facebook- und Instagram-Mutter bald die Kassen klingeln lassen.Threads sei an Metas Foto- und Videoplattform Instagram angebunden - und das sei auch ein Grund für das explosive Nutzerwachstum. Denn hunderte Millionen Instagram-Nutzer könnten mit wenigen Klicks auch bei Threads aktiv sein. Zuckerberg habe bereits das Ziel ausgegeben, Threads zu einer Plattform mit mehr als einer Milliarde Nutzern zu machen.Der Dienst sei in der Nacht zum Donnerstag in den USA und mehr als 100 weiteren Ländern an den Start gegangen. In der Europäischen Union sei Threads vorerst nicht verfügbar. Der Konzern verweise auf rechtliche Unklarheiten und dürfte damit die Folgen der Digitalgesetze Digital Markets Act und Digital Services Act meinen. Seien diese beseitigt, dürfte eine weitere Nutzerwelle auf Threads einbrechen, die dann sogar Twitter überrollen könnte.Der Kurznachrichtendienst von Elon Musk habe einst mehr als 300 Millionen Nutzer gemeldet. Später sei nur noch die Zahl der Nutzer genannt worden, die Twitter mit seiner Werbung erreiche - sie habe bei rund 230 Millionen gelegen. Seit der Übernahme durch den reichsten Mann der Welt im vergangenen Oktober gebe es aber gar keine Nutzerzahlen mehr. Schätzungen zufolge liege die Zahl der "monetizable daily active users" bei rund 206 Millionen Dollar.Wie die Monetarisierung laufen solle, verrate dabei ein Bericht von Axios. So plane Meta, seine von Instagram bekannten Tools für "Branded Content" auch auf Threads zu veröffentlichen. Dies würde Werbetreibenden eine Möglichkeit für Promo-Aktionen liefern, während klassische Werbeanzeigen noch nicht verfügbar seien.Der Meta-Aktie liefere die erfolgreiche Threads-Veröffentlichung frischen Wind. Anleger lassen ihre Gewinne laufen und folgen unverändert dem lupenreinen Aufwärtstrend, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2023)Mit Material von dpaAFX