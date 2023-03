Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (09.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Das vergangene Jahr sei alles andere als einfach für Tech-Aktien gewesen. Viele Papiere hätten hohe Verluste verbucht. Man könnte es auch als reinigendes Gewitter bezeichnen. Jetzt melde sich Mark Mahaney von Evercore ISI mit einem neuen Top-Pick aus dem Tech-Sektor zu Wort. Es sei einer der größten Verlierer des letzten Jahres: Meta Platforms.Der Tech-Analyst habe den Facebook-Mutterkonzern von Platz drei auf Platz eins seiner Liste gesetzt und begründe dies mit einem positiveren Ausblick für das Social Media-Unternehmen. Meta löse damit Netflix an der Spitze ab. Meta arbeite daran, seine Kostenstruktur nach Covid zu verbessern, so der Analyst. Außerdem erhalte das Social Media-Unternehmen mehr Werbedollar zurück und sein Reels-Geschäft habe einen Weg, die Monetarisierungslücke zu schließen, so seine Einschätzung."Meta ist nach wie vor die weltweit führende Social-Media- und Messaging-Plattform, und die Ergebnisse des vierten Quartals zeigen steigende Nutzerzahlen und Engagement. Und das Geschäftsmodell ist immer noch hochmargig und generiert einen hohen freien Cashflow", habe Mahaney in einer Mitteilung geschrieben. Darüber hinaus erwarte er, dass die Meta-Aktie gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch um 48 Prozent auf sein Kursziel von 275 Dollar steigen könne.Die Aktie von Meta habe sich in den vergangenen Monaten deutlich von ihren Tiefs lösen können. Die nächsten Hürden seien das Februarhoch bei 197,16 Dollar sowie das Aprilhoch 2022 bei 236,86 Dollar. Vom großen Befreiungsschlag sei das Papier allerdings noch entfernt.Anleger warten ein klares positives Signal ab, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link