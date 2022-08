Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

164,92 EUR +0,51% (23.08.2022, 10:47)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

165,14 EUR +0,45% (23.08.2022, 10:37)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

163,05 USD -2,92% (22.08.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (23.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Der Rebound bei der Meta Platforms-Aktie habe nicht lange gewährt. Seit letzter Woche hätten die Bären wieder das Sagen und der US-Titel bewege in sich in Richtung ihrer Jahrestiefs. Neben der Schwäche des Gesamtmarktes belaste aktuell eine drastische Kurszielsenkung von Morgan Stanley die Papiere des Social-Media-Giganten.Die Morgan Stanley-Analysten hätten ihr Kursziel für Meta um satte 20 Prozent von 280 auf 225 Dollar reduziert. Der Experte Brian Nowak habe dies mit dem Rückgang der Nutzeraktivität in den USA begründet.Diese habe in Q2 bei Facebook und Instagram ein Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Im Monat Juli solle das Nutzerengagement sogar um zwei Prozent im Vorjahresvergleich zurückgegangen sein.Darüber hinaus verschiebe sich die auf Instagram verbrachte Zeit schnell in Richtung eines geringer monetarisierten Reels-Engagements, habe er hinzugefügt. Meta sei gerade erst dabei, die Reels-Anzeigenauslastung zu steigern sowie neue effektive Anzeigeneinheiten und Interaktionsformate zu entwickeln. Dies werde jedoch seine Zeit brauchen, so Nowak.Die Konsolidierung der Meta Platforms-Aktie dürfte erst einmal weitergehen. Angesichts der günstigen Bewertung bleiben Investierte an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten auf positive operative Signale warten. (Analyse vom 23.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: