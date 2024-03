Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (12.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Der Ex-Präsident und höchstwahrscheinlich erneute Präsidentschaftskandidat Donald Trump habe sich am Montag negativ über die Social-Media-Apps TikTok und Facebook geäußert. In einem Interview mit CNBC habe er sogar davon gesprochen, dass er Facebook als "Feind des Volkes" betrachte. Die Meta-Aktie sei infolge dessen in Spitze um vier Prozent eingebrochen.Zu TikTok habe er gesagt, unter Berücksichtigung seiner Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und des Datenschutzes: "Es gibt viel Gutes und viel Schlechtes auf der Plattform. Es gibt viele Leute auf TikTok, die es lieben. Es gibt viele junge Leute auf TikTok, die ohne es verrückt werden würden."TikTok, das zum chinesischen Internetriesen ByteDance gehöre, habe in den letzten Jahren explosionsartig an Popularität gewonnen. Schon seit Jahren stehe im Raum, dass über die App private Benutzerdaten an die chinesische Regierung weitergeben werden könnten.Deshalb habe die Trump-Regierung im Jahr 2020 versucht, TikTok aus den App-Stores in den USA zu entfernen - ohne Erfolg. Zuletzt habe Trump seine Meinung bezüglich der chinesischen App jedoch geändert und glaube nun, dass ein TikTok-Verbot nur dazu dienen, würde Facebook mächtiger zu machen.Die jüngsten Aussagen von Trump würden darauf hindeuten, dass er Maßnahmen gegen Facebook ergreifen könnte, falls er erneut zum amerikanischen Präsidenten gewählt werde. So weit sei es allerdings noch lange nicht und eine Verschnaufpause sei bei der Meta-Aktie nach ihrem steilen Anstieg ohnehin notwendig gewesen.Anleger halten weiterhin an ihrer Position fest, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link