Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

295,80 EUR +9,84% (27.07.2023, 14:48)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

298,57 USD +1,39% (26.07.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (27.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Meta gewinne am Donnerstag vorbörslich 10 Prozent auf 328,50 Dollar, was ein neues 52-Wochen-Hoch bedeute. Grund seien die starken Zahlen, die die Facebook-Mutter am Vorabend vorgelegt habe.Auf X (ehemals Twitter) vergleiche ein User Meta und Zuckerberg mit dem Comeback von Rocky Balboa. "Das Comeback von Zuckerberg und Meta ist eines für die Ewigkeit", schreibe Dan Ives. Wie einst Rocky habe Zuckerberg mit dem Rücken zur Wand gestanden - "und hat es dann geschafft. Super beeindruckend in einem unruhigen Umfeld."Meta habe im zweiten Quartal den Umsatz um starke 11 Prozent auf knapp 32 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn sei um 16 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Dollar gestiegen.Das Werbegeschäft bei dem Konzern komme endlich wieder in die Gänge. Das mache Meta für die kommende Zeit optimistischer: Für das dritte Quartal erwarte das Unternehmen Erlöse von 32 bis 34,5 Milliarden und habe damit die Analystenprognosen übertroffen.Meta sei auf dem Weg zu alter Stärke. "Der Aktionär" bleibe für seine laufende Empfehlung optimistisch.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" stellt das Kursziel in Höhe von 325 Euro für die Meta Platforms-Aktie. (Analyse vom 27.07.2023)