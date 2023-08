Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (18.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die anhaltende Sommerkorrektur am Aktienmarkt fordere ihren Tribut auch bei Meta Platforms. Die Aktie habe ihre Aufwärtstrendlinie aufgegeben und drohe nun kräftig zu korrigieren. Sei die Lage so ernst, dass Anleger jetzt verkaufen sollten?Eingeleitet worden sei der laufende Pullback durch die Widerstandszone um 325 USD. In diesem Bereich habe eine aus dem vergangenen Jahr noch zu schließende Kurslücke gelegen. Außerdem habe das Verlaufshoch durch den Relative-Stärke-Index nicht bestätigt werden können. Dieser habe für höhere Notierungen in der Aktie seit dem Frühsommer keine eigenen Hochs mehr erzielt.Bärische Divergenzen hätten sich auch im Trendstärkeindikator MACD ergeben. Diese würden sich nun entladen und neben der Aufgabe der Aufwärtstrendlinie auch zum Bruch der bei 295 USD verlaufenden 50-Tage-Linie führen. Das Chartbild der Aktie sei damit erkennbar angezählt.Der nächste größere Unterstützungsbereich liege zwischen 240 und 230 USD. Eine Fortsetzung der Korrektur könnte also zu Abgaben von bis zu 20% führen. Für eine Korrektur dieser Ausdehnung spreche, dass der RSI mit 38 Zählern zwar schwach, aber noch nicht überverkauft notiere.Angesichts der technischen Schwäche müssten Anleger für den Moment weitere Verluste fürchten. Ebenso wie in der Aktie selbst würden auch Bodenbildungen in den technischen Indikatoren Zeit brauchen. Solche seien aktuell allerdings noch nicht abzusehen.Ob Anleger die Schwäche verkaufen sollten, hänge vom Risikoprofil und dem Anlagehorizont ab. Trader seien aktuell gut beraten, Vorsicht walten zu lassen und ihre Positionen nötigenfalls zu verkaufen. Verlusttolerante Langfristinvestoren könnten die jüngst angelaufene Korrektur aussitzen.Sollte die Aktie tatsächlich bis 230 USD zurücksetzen, wäre sie auf Basis der Gewinnschätzungen für das kommende Jahr mit einem spottbilligen KGV von 14 bewertet und sollte schon deshalb auf Käufer stoßen.Die Aktie von Meta Platforms sei technisch spürbar angeschlagen und könnte nach dem Trendbruch bis zu 20% fallen. Wer investiert sei, müsse im Hinblick auf einen Verkauf dringend sein Risikoprofil befragen. Anleger, die noch nicht investiert seien, könnten dagegen in Kürze vor einer hervorragenden Einstiegsgelegenheit stehen, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)