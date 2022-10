Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

130,68 EUR -0,85% (24.10.2022, 17:21)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

131,28 EUR +1,14% (24.10.2022, 17:10)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

125,93 USD -3,14% (24.10.2022, 16:24)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (24.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Nach einer skeptischen Studie der Bank of America sei die Meta-Aktie am Montag deutlich im Minus in den Handel gestartet. Mit der verbesserten Stimmung an der NASDAQ sei der Titel zwar sogar ins Plus gedreht. Das Chartbild bleibe nach dem neuen 52-Wochen-Tief aber schwer angeschlagen. Anleger sollten vor den Zahlen am Mittwoch vorsichtig sein.Bank of America-Analyst Justin Post rechne damit, dass viele Konzerne ihre Werbebudgets kürzen müssten. Die Unsicherheiten, die seit den neuen Datenschutz-Richtlinien von Apple geherrscht hätten, würden dadurch verstärkt und auch beim Übergang zu Reels gebe es mehr Fragezeichen. Post erwarte deshalb 2023 lediglich ein Umsatzplus bei Meta von vier Prozent auf 120 Milliarden Dollar - der Konsens rechne mit127 Milliarden Dollar.Die schwachen Vorgaben von Snap würden laut dem Experten Zweifel schüren, ob es gelingen werde, die User für Reels zu begeistern. Die Verschiebung der Nutzerzeiten zwischen den Plattformen könnte zudem die Bruttomargen belasten. Im zweiten Halbjahr 2023 - wenn die Konjunkturschwäche überwunden werden könnte - rechne der Experte zwar wieder mit einem Wachstum der Werbeeinnahmen bei Meta. Das Kursziel für die Aktie habe er dennoch deutlich von 196 auf 150 Dollar gesenkt, zudem habe er Meta von "buy" auf "neutral" heruntergestuft.Nach dem schwachen Handelsauftakt habe sich die Meta-Aktie zwar wieder vom neuen 52-Wochen-Tief lösen und ein Mehrjahrestief vorerst vermeiden können. Dennoch bleibe die Lage schwierig, der Umstieg aufs Metaverse sei bislang nicht der gewünschte Erfolg und die Rezessionssorgen würden belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: