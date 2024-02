Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

440,05 EUR +21,19% (02.02.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

474,88 USD +20,29% (02.02.2024, 21:59)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (04.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Der Wochenschluss habe Meta Platforms gehört. Der Mutterkonzern von Instagram, Facebook und WhatsApp habe mit seinen Quartalszahlen Markt- und Expertenerwartungen um Längen geschlagen. Die Wall Street habe das in Feierlaune versetzt. Mark Zuckerberg persönlich profitiere aufgrund seines Aktienpakets ebenfalls - er rücke wieder in die globale Top5 der Superreichen auf.Trotz der fulminanten Bewertungszunahme von Meta Platforms habe das Unternehmen mit einer Gesamtbewertung an der Börse auf Schlusskursbasis von 1,21 Bio. USD noch einen langen Weg vor sich, um auch einen anderen Rekord an sich zu reißen: Mit 3,06 Bio. USD habe der Softwareriese Microsoft weit voraus. Dahinter folge trotz der enttäuschenden Entwicklung Apple mit 2,87 Bio. USD. Platz Drei würden sich die Google -Mutter Alphabet und Amazon.com mit jeweils 1,78 Bio. USD teilen. Zeitweise habe Amazon.com am Freitag Alphabet bei der Marktkapitalisierung sogar überholt.Meta Platform habe einen beeindruckenden Rekord aufgestellt, doch Anleger würden sich noch mehr über die Zahlen und den Kursanstieg auf ein neues Allzeithoch freuen. Das Papier bleibe laufende Empfehlung des "Aktionärs" - ebenso wie Amazon.com und Apple, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.com, Apple.