Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

166,32 EUR -0,42% (09.08.2022, 10:24)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

166,40 EUR -1,38% (09.08.2022, 10:09)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

170,25 USD +1,88% (08.08.2022)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (09.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Aktie des Social-Media-Giganten Meta gehöre mit einem Minus von 50 Prozent seit Jahresanfang zu den größten Verlierern unter den Big-Tech-Titeln. Ausschlaggebend dafür seien vor allem die massiv eingetrübten Wachstumsaussichten des Konzerns. Aus charttechnischer Sicht deute sich indessen eine Bodenbildung an.Der Anteilschein tendiere bereits seit Mitte Juni seitwärts. Dabei erweise sich die Horizontale bei 154 Dollar als sehr zäher Support. Gleich mehrfach seien die Bären bisher an dieser Hürde gescheitert. Danach sei es immer wieder zu einem Rebound gekommen.Gestern hätten die Bullen kurzzeitig sogar die 50-Tage-Linie bei 171,35 Dollar überwinden können, bevor es erneut zu einem kleinen Rücksetzer gekommen sei. Damit die Erholungsrally an Dynamik gewinne, müssten die Bullen neben dem GD50 auch das Juli-Joch bei 183,85 Dollar und den GD100 bei 189,19 Dollar zurückerobern. Spätestens im Bereich der 200-Dollar-Marke dürften sie jedoch wieder auf einen sehr harten Widerstand der Bären treffen.Die Wall Street-Experten würden ganz klar auf den Erfolg der Bullen setzen und hätten ein durchschnittliches Kursziel für Meta von 225,75 Dollar ausgerufen. Insgesamt würden 44 Analysten die Aktie zum Kauf empfehlen, zwölf zum Halten und nur vier zum Verkaufen.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Meta.