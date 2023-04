Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

217,25 EUR +14,56% (27.04.2023, 16:42)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

239,30 USD +14,28% (27.04.2023, 16:27)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (27.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Meta habe am Vorabend mit seinen Q1-Zahlen die Markterwartungen pulverisiert. Die Aktie habe daraufhin kräftig zugelegt und vorbörslich knapp 15 Prozent im Plus notiert. Auch die Analysten würden positiv reagieren und sich jetzt mit Hochstufungen überschlagen. Konkret hätten sowohl Goldman Sachs als auch Jefferies ihre Kursziele deutlich angehoben.Die Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel von 245 auf 300 Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Analyst Eric Sheridan habe geschrieben, der Facebook-Mutterkonzern habe die gute Geschäftsdynamik aus dem Vorquartal fortgesetzt. Der Experte habe zudem seine Umsatz- und Gewinnprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 erhöht.Das Analysehaus Jefferies habe das Kursziel von 250 auf 280 Dollar angehoben und ebenfalls die Einstufung auf "buy" belassen. Laut Analyst Brent Thill dürfte sich das beschleunigte währungsbereinigte Umsatzwachstum im zweiten Quartal fortsetzen. Zudem habe Meta die Zielspanne für die Investitionen nach unten hin eingeengt, weshalb er seine Ergebnisschätzungen angehoben habe.Die Meta-Aktie laufe gerade heiß. Ob sich die Kursgewinne als nachhaltig erweisen würden, zeige sich in den nächsten Tagen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link