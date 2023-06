Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (09.06.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META).Der vorjährige Kurseinbruch scheine bei den Meta-Aktionären vergessen zu sein: Seit Jahresbeginn habe sich die Aktie bereits mehr als verdoppeln können. Einerseits sei das auf Zuckerbergs Initiative des "Jahres der Effizienz" mit strikter Personal- sowie Kostendisziplin zurückzuführen, andererseits komme dem Unternehmen der seit Jahresbeginn eingesetzte KI-Hype zugute. Der Mutterkonzern von Facebook, Instagram und WhatsApp zeige sich in dieser Hinsicht sehr innovationsfreudig und stelle dazu sogar seine Ambitionen für das Metaverse hinten an.Auch wenn die Zurückhaltung in den weltweiten Marketingabteilungen aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten (immer noch hoher Inflationsdruck, stark angehobene Zinsen sowie Rezessionssorgen) einen kurzfristigen Gegenwind erzeuge, so böten die relativ früh einsetzenden Kosteneinsparungen sowie die dominante Marktposition des Meta-Ökosystems genügend Rückhalt, um bei der im kommenden Jahr erwarteten zyklischen Erholung klar profitieren zu können. Zudem zeige sich auch, dass der Trend in Richtung digitaler Werbung ungebrochen sei und die erst am Anfang stehenden KI-Systeme dürften noch deutliches Produktivitätspotenzial vor sich haben.Dementsprechend bestätigt Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, trotz des aktuell herausfordernden makroökonomischen Umfelds sowie dessen (kurzfristige) Auswirkungen auf den für Meta wichtigen Werbemarkt die aktuelle Kaufempfehlung. Aufgrund der positiven Zukunftsaussichten erhöhe er sein bisheriges Kursziel auf USD 300. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity