Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

288,45 EUR +7,11% (27.07.2023, 08:52)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

298,57 USD +1,39% (26.07.2023)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (27.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Das Werbegeschäft beim Facebook-Konzern Meta komme wieder deutlich in Schwung. Der Umsatz sei im vergangenen Quartal um elf Prozent auf knapp 32 Milliarden Dollar (28,8 Mrd. Euro) gewachsen. Der Gewinn sei um 16 Prozent auf rund 7,8 Milliarden Dollar gestiegen, wie Meta nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitgeteilt habe. Die Aktie schnelle nachbörslich deutlich nach oben.Damit sei der Konzern wieder in Richtung des gewohnten Wachstums unterwegs. Im vergangenen Jahr hätten Konjunktursorgen nach Russlands Angriff auf die Ukraine den Online-Werbemarkt gebremst. Das habe auch den Facebook-Konzern getroffen: Der Umsatz sei drei Quartale in Folge geschrumpft. Der Trend habe sich erst zu Beginn dieses Jahres umgekehrt, allerdings noch mit einem mageren Umsatzplus von drei Prozent im ersten Vierteljahr.Für das laufende Vierteljahr habe Meta 32 bis 34,5 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht gestellt und damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen. Es wäre auch ein deutliches Plus im Vergleich zu den 27,7 Milliarden Dollar aus dem Vorjahresquartal. Anleger hätten die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um rund fünf Prozent steigen lassen.Das Wachstum der Nutzerzahlen gehe unterdessen weiter. Facebook sei zuletzt auf 2,064 Milliarden täglich aktive Nutzer gekommen - nach 2,037 Milliarden vor drei Monaten. Auf mindestens eine App des Konzerns würden 3,07 Milliarden Nutzer zurückgreifen. Im ersten Quartal seien es noch 50 Millionen weniger gewesen.Die Zahlen seien klasse gewesen. Die Aktie von Meta klettere nachbörslich weiter. KI-Technologien böten eine großartige Gelegenheit für Investoren - und Meta sei mittedrin. Bleibe zu hoffen, dass es nicht zu einseitigen regulatorischen Maßnahmen des Staates komme und stattdessen weiter mit den Unternehmen zusammengearbeitet werde."Der Aktionär" ist in Sachen KI sowie für Meta positiv für die Zukunft gestimmt. Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper. (Analyse vom 26.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link