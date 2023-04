Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (27.04.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms: Die Aktie profitiert von überraschenden Quartalszahlen - AktiennewsBig-Tech-Unternehmen setzen die Welle der Veröffentlichung überraschend guter Quartalsergebnisse fort, so die Experten von XTB im Kommentar zur Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META).Gestern habe Meta Platforms mit seinen Ergebnissen überzeugt. Das Unternehmen habe einen überraschenden Umsatzanstieg verzeichnen können, seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und angekündigt, dass es sein Engagement für die Entwicklung neuer KI-Lösungen weiter verstärken werde. All dies habe dazu geführt, dass die Aktien des Unternehmens nach Börsenschluss an der Wall Street um mehr als 12% gestiegen seien.Die wichtigsten Zahlen:- Gewinn pro Aktie (EPS): 2,20 Dollar vs. 2,03 Dollar erwartet- Umsatz: 28,65 Mrd. Dollar vs. 27,65 Mrd. Dollar erwartet- Täglich aktive Nutzer (DAU): 2,04 Mrd. vs. 2,01 Mrd. erwartet- Monatlich aktive Nutzer (MAU): 2,99 Mrd. vs. 2,99 Mrd. erwartet- Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU): 9,62 Dollar vs. 9,30 Dollar erwartet- Monetarisierung von Reels Video (Facebook und Instagram): +30% Facebook; +40% Instagram- Werbeeinblendungen um 26% gestiegen; vorher angenommen um 14%- Senkung der Betriebskostenprognose um weitere 3 Mrd. Dollar für 2023 aufgrund eines 25%igen Personalabbaus- Umsatzprognose für Q2 2023 auf eine Spanne zwischen 29,5 Mrd. Dollar und 32 Mrd. Dollar angehoben; zuvor habe sie bei 29,5 Mrd. Dollar gelegen.