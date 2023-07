Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

270,90 EUR +2,46% (05.07.2023)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

294,37 USD +2,92% (05.07.2023)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (06.07.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Meta sei derzeit einfach nicht zu bremsen. Das Papier gewinne am Mittwoch erneut 3,5 Prozent auf 295,96 Dollar und sei damit der derzeit stärkste Wert des Tages im NASDAQ 100. Am Donnerstag werde mit Spannung der Start der neuen App Threads erwartet - vorerst allerdings nur in den USA.Elon Musks Twitter bekomme am Donnerstag seinen potenziell stärksten Konkurrenten. Der Facebook-Konzern Meta bringe die App Threads mit ähnlicher Funktionsweise heraus. Der Start in den USA stehe fest, wie schnell Threads auch in die Europäische Union kommen könnte, sei zunächst noch offen geblieben. Der Konzern verweise auf noch offene regulatorische Fragen.Threads sei an Metas populäre Foto- und Video-App Instagram angebunden. Das sei ein Startvorteil: Der Konzern könne für seine Twitter-Kopie von Anfang an auf bereits bestehende Verbindungen zwischen Hunderten Millionen Nutzern zurückgreifen. Bei anderen Twitter-Konkurrenten wie Bluesky oder T2 müssten solche Verknüpfungen erst neu entstehen. In der EU könnte aber die Zusammenlegung von Daten aus verschiedenen Diensten ein Problem sein.Die Aktie von Meta habe seit dem Tief im November vergangenen Jahres eine fulminante Aufholjagd gestartet. "The trend is your friend", Anleger würden die Gewinne laufen lassen. Die nächste wichtige Hürde sei die insbesondere psychologisch wichtige Marke von 300 Dollar. Die Meta-Aktie notiert derzeit nur noch knapp darunter, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link