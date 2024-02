Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

452,00 EUR +0,62% (23.02.2024, 16:39)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

489,498 USD +0,69% (23.02.2024, 16:27)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (23.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Anleger würden auch am Freitag bei NVIDIA zugreifen - der Chipkonzern habe die Schwelle von zwei Billionen Dollar Börsenwert geknackt. Der NVIDIA-Boom treibe den Techsektor an, die Meta Platforms-Aktie klettere auf 493,87 Dollar und damit auf den höchsten Stand aller Zeiten. Der AKTIONÄR-Trade liege weit im Plus.Laut Solita Marcelli, Chief Investment Officer für Amerika bei UBS Global Wealth Management, sollten sich die Anleger keine Sorgen machen, dass bald die Bären übernehmen würden: "Wir sehen Potenzial für weitere Kursgewinne bei Techaktien, insbesondere bei denen, die von der KI-Revolution profitieren."Das Gewinnwachstum von Techunternehmen sei robust, was einen Bewertungsaufschlag rechtfertige. "Der Sektor weist nun wiederkehrende Einnahmen auf."Meta habe vor drei Wochen ganz starke Zahlen vorgelegt, die Aktie sei daraufhin durch die Decke gegangen. Die Facebook-Mutter habe im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 40,1 Milliarden Dollar erlöst. Der Gewinn pro Aktie habe sich auf 5,33 Dollar belaufen. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAUs) habe bei 2,11 Milliarden gelegen, während die Analysten nur mit 2,08 Milliarden gerechnet hätten.Zudem habe Meta noch einen Pfeil im Köcher: Whatspp. Meta habe den Chatdienst bereits vor zehn Jahren übernommen, Werbung gebe es aber immer noch nicht. Das Potenzial sei enorm und auf Whatsapp zu werben, wäre für die Kunden hochattraktiv, den Whatsapp würden zwei Milliarden Menschen nutzen.Meta sei seit Mai 2023 Empfehlung des AKTIONÄR - seitdem habe der Kurs 110 Prozent zugelegt. Der im Januar empfohlene Turbo liege nun mit 145 Prozent vorne. Hier sollte der Stoppkurs auf 1,44 Euro nachgezogen werden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link