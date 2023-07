Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

273,45 EUR -0,62% (17.07.2023, 15:11)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

308,87 USD -1,45% (14.07.2023, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (17.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Die Meta Platforms-Aktie sei derzeit nicht zu stoppen. Seit ihrem Tief in November sei sie rund 250 Prozent geklettert. Auch der positive Newsflow reiße nicht ab. Die Twitter-Alternative Threads habe bereits die 100-Millionen-Nutzer-Marke geknackt. Zudem plane das Unternehmen die Veröffentlichung eines kommerzielle KI-Modells.Der US-Titel habe eine beachtliche Rally hingelegt. Bereits über acht Monate würden sich die Scheine nun schon gen Norden kämpfen - und die Aktie strotze vor Kraft. Denn die Aufwärtstrendstärke sei mit 46 Prozent immens hoch. Auch das Handelsvolumen zeige kein Anzeichen von Schwäche und signalisiere damit weiterhin steigende Kurse. Mit dem Sprung über die psychologisch wichtige 300-Dollar-Marke sei zudem ein frisches Kaufsignal ausgelöst worden.Jedoch gebe es ein Manko: Der RSI-Oszillator deute mit einem Wert von über 70 Prozent an, dass die Scheine überhitzt seien. Auch wenn damit die Korrekturgefahr erhöht sei, stünden die Chancen im Moment noch immer gut, dass die Rally weitergehe. Denn die Meta Platforms-Aktie stehe aktuell inmitten eines Gaps, das sie Anfang 2022 zwischen 248,00 und 316,87 Dollar aufgerissen habe. Aufgrund der insgesamt bullishen Tendenz sei so kurzfristig mit einem Gap-Close zu rechnen. Darüber warte als nächstes Ziel das Volume-Peak bei 335 Dollar. Nach einer möglichen Verschnaufpause in diesem Bereich wäre der Weg bis an das Rekordhoch bei 384,33 Dollar frei."The trend is your friend", Anleger lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Unter dem Strich stünden die Chancen aus charttechnischer Sicht gut, dass die Meta Platforms-Aktie weiter bis an das Rekordhoch klettere. Mögliche bevorstehende Korrekturbewegungen sollten Anleger nicht aus der Ruhe bringen. (Analyse vom 17.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: