XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

140,64 EUR -0,14% (30.09.2022, 09:31)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

136,41 USD -3,67% (29.09.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (30.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) unter die Lupe.Der Facebook-Konzern stehe nach der Abschwächung seines Geschäfts vor Sparmaßnahmen. Gründer und Chef Mark Zuckerberg habe die Mitarbeiter in einer internen Fragerunde auf einen Einstellungsstopp und Etatkürzungen in einigen Bereichen vorbereitet, wie u.a. der Finanzdienst Bloomberg am Donnerstag (Ortszeit) berichtet habe.Meta Platforms werde 2023 kleiner sein als in diesem Jahr, habe Zuckerberg demnach gesagt. Der US-Konzern habe im vergangenen Quartal den ersten Umsatzrückgang seit dem Börsengang im Jahr 2012 verbucht. Das Management habe u.a. auf Konjunktursorgen und Inflation verwiesen, die Werbekunden sparsamer hätten werden lassen. Zugleich mache Facebook und Instagram die Konkurrenz der Video-App Tiktok zu schaffen und auch Apples Maßnahmen zum besseren Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone hätten das Geschäftsmodell durcheinandergebracht. Zugleich bringe der Fokus auf virtuelle Welten - das "Metaverse" - Entwicklungskosten in Milliardenhöhe mit sich. Quer durch verschiedene Bereiche solle es daher Etatkürzungen geben.Die Meta Platforms-Aktie falle und falle. Am Donnerstag sei das Papier erneut mit einem ordentlichen Minus aus dem Handel gegangen. Zu Jahresbeginn habe die Aktie noch über 350 USD notiert, heute bei gerade mal 136 USD. Angesichts des derzeit schwachen Marktumfelds sei die Fortsetzung der Konsolidierung jedoch weiter wahrscheinlich. Angesichts der zahlreichen Probleme spreche aktuell nur die günstige Bewertung von Meta Platforms (23er-KGV: 10) für die Aktie. Anleger sollten den Stopp bei 138 Euro beachten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:140,66 EUR +1,05% (30.09.2022, 09:29)