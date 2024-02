Kursziel

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 575,00 Strong buy Tigress Financial Ivan Feinseth 09.02.2024 550,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 05.02.2024 550,00 Overweight Barclays Ross Sandler 02.02.2024 535,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 02.02.2024 530,00 Buy UBS Stephen Ju 02.02.2024 500,00 Outperform TD Cowen - 02.02.2024 540,00 Buy Canaccord Genuity - 02.02.2024 550,00 Overweight Morgan Stanley - 02.02.2024 525,00 Buy Truist Youssef Squali 02.02.2024 500,00 Buy Roth MKM - 02.02.2024 510,00 Buy Seaport Research Partners - 02.02.2024 525,00 Overweight Piper Sandler - 02.02.2024 500,00 Outperform JMP Securities Andrew Boone 02.02.2024 575,00 Overweight KeyBanc Capital Markets - 02.02.2024 525,00 Outperform Robert W. Baird - 02.02.2024 525,00 Outperform Oppenheimer Andreas Schiller 02.02.2024 520,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 02.02.2024 535,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Mark Shmulik 02.02.2024 510,00 Buy BofA Securities - 02.02.2024 525,00 Buy Deutsche Bank - 02.02.2024 527,00 Buy Stifel - 02.02.2024 536,00 Overweight Wells Fargo Advisors Ken Gawrelski 02.02.2024 520,00 Outperform Wedbush Securities - 02.02.2024 450,00 Market perform BMO Capital Markets - 02.02.2024 550,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 02.02.2024 575,00 Buy Mizuho Securities USA - 02.02.2024 530,00 Outperform Wolfe Research - 02.02.2024 550,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 02.02.2024 500,00 Buy Goldman Sachs - 02.02.2024 550,00 Strong buy Raymond James Josh Beck 02.02.2024 525,00 Buy Citigroup - 02.02.2024 565,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 01.02.2024 550,00 Buy Jefferies Brent Thill 01.02.2024



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

433,05 EUR -0,20% (12.02.2024, 08:14)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

468,06 USD -0,42% (09.02.2024)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (12.02.2024/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 575,00 oder 450,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. hat am 01.02.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 01. Februar zu entnehmen ist, laufe das Werbegeschäft von Meta weiter auf Hochtouren - und der Facebook-Konzern zahle seine erste Dividende. Der Umsatz sei im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um ein Viertel auf 40,1 Milliarden Dollar (36,7 Mrd. Euro) gestiegen. Unterm Strich sei der Gewinn sogar von 4,6 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 14 Milliarden Dollar hochgesprungen. Die Quartalsdividende habe Meta bei 50 Cent angesetzt.Zugleich gebe der Konzern weiterhin viel Geld für die Entwicklung virtueller Welten und der Geräte dafür aus. Der operative Verlust der Reality Labs sei auf 4,65 Milliarden Dollar von 4,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor gestiegen. Der Umsatz des Bereichs sei derweil von 727 Millionen auf knapp 1,1 Milliarden Dollar gestiegen.Anleger hätten sich wiederholt besorgt gezeigt, dass Meta zu viel Geld für eine Technologie mit ungewissen Gewinnaussichten ausgebe. Die Zweifel seien im vergangenen Jahr zeitweise stärker geworden, als sich das Geschäft mit Online-Werbung insgesamt verlangsamt habe. Gründer und Chef Mark Zuckerberg habe aber auch damals schon bekräftigt, dass er im Metaverse die Zukunft sehe und deshalb die Investitionen hochhalten werde. Die aktuellen Zahlen hätten die Anleger aber mit Begeisterung aufgenommen.Facebook habe jetzt 2,11 Milliarden täglich aktive Nutzer. Und auf mindestens eine App des Konzerns würden jeden Tag 3,19 Milliarden Nutzer zurückgreifen. Zu Meta würden unter anderem auch Instagram und WhatsApp gehören.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von BMO Capital Markets. Die Analysten haben den Titel in einer Analyse vom 02.02.2024 weiterhin mit dem Rating "market perform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 397,00 auf 450,00 USD angehoben. Der Social-Media-Konzern habe eine große Überraschung mit seinem Q4-Gewinn geboten, der eine Dividende und einen zusätzlichen Aktienrückkauf im Wert von 50 Mrd. USD beinhaltet habe, obwohl das Analysehaus weiterhin einige Risiken sehe. Das zweite Halbjahr werde angesichts der hohen Wachstumsraten in der ersten Jahreshälfte schwierig zu vergleichen sein.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick: