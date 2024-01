Kursziel

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 435,00 Buy Seaport Research - 29.01.2024 440,00 Buy Loop Capital Rob Sanderson 29.01.2024 400,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 28.01.2024 455,00 Buy Jefferies Brent Thill 28.01.2024 425,00 Buy BofA Securities - 25.01.2024 440,00 Buy Citigroup - 23.01.2024 435,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co - 18.01.2024 425,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 17.01.2024 415,00 Overweight Piper Sandler - 17.01.2024 405,00 Buy Truist - 16.01.2024 470,00 Buy Mizuho Securities USA - 10.01.2024 415,00 - TD Cowen John Blackledge 09.01.2024 397,00 Market perform BMO Capital Markets - 08.01.2024 420,00 Outperform Wedbush Securities - 27.12.2023 425,00 Strong buy Raymond James Josh Beck 19.12.2023 380,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 14.12.2023 420,00 Overweight J.P. Morgan Securities Doug Anmuth 13.12.2023 425,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 11.12.2023 435,00 Strong buy Tigress Financial Partners - 22.11.2023

Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

373,95 EUR +0,99% (30.01.2024, 16:08)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

404,69 USD +0,92% (30.01.2024, 15:44)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (30.01.2024/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 470,00 oder 380,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. wird am 31.01.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Mizuho Securities USA den Titel in einer Studie vom 10.01.2024 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 400,00 auf 470,00 USD angehoben. Das Aktien-Setup im Geschäftsjahr 2024 sei konstruktiv und es lägen drei Katalysatoren vor uns, heiße es in der Studie. Erstens erscheine das konsensuale Umsatzwachstum von 13% für das Geschäftsjahr 2024 gegenüber der von Mizuho Securities USA erwarteten Exit-Rate von 22% konservativ, wenn man die Treiber wie die verbesserte Monetarisierung in Reels und FB Shops und die gestiegene Nachfrage von chinesischen E-Commerce-Werbekunden berücksichtige.Zweitens gehe das Analysehaus davon aus, dass die Opex-Prognose von Meta Platforms bis 2024 sinken werde. Schließlich sehe Mizuho Securities USA Messaging als eine attraktive Option und schätze, dass WhatsApp die Umsatzbasis von Meta Platforms im Laufe der Zeit um ein Drittel erhöhen könnte, indem künstliche Intelligenz zur Automatisierung des Kundenservice eingesetzt werde.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG. Andreas Schiller habt den Titel in einer Analyse vom 14.12.2023 weiterhin mit dem Rating "Kauf" eingestuft. Das Kursziel wurde von 340,00 auf 380,00 USD gesenkt. Während die Ausgaben für das Metaverse weiterhin Milliarden an Kosten verursachen würden, gehe man bei Meta dennoch vermehrt in Richtung KI. Inzwischen habe der Hype um Künstliche Intelligenz das Metaverse als die Zukunftstechnologie vom ersten Platz abgelöst. So sehe auch CEO Mark Zuckerberg, dass generative KI "buchstäblich jedes einzelne unserer Produkte berühren werde".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick: