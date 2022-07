Kursziel

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 225,00 Neutral J.P. Morgan Douglas Anmuth 21.07.2022 235,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Black 21.07.2022 245,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 19.07.2022 280,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 19.07.2022 270,00 Buy Citigroup Ronald Josey 14.07.2022 275,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 13.07.2022 - Underperform Needham & Co Laura Martin 11.07.2022 466 Strong Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 07.07.2022 280,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 07.07.2022 280,00 Overweight Barclays Ross Sandler 05.07.2022 240,00 Outperform JMP Securities Andrew Boone 01.07.2022 200,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 23.06.2022 233,00 Buy BofA Securities Justin Post 22.06.2022 180,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 22.06.2022 215,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 16.06.2022 220,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 15.06.2022 290,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 09.06.2022 325,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 02.06.2022 250,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 18.05.2022 200,00 Hold HSBC Nicolas Cote-Colisson 11.05.2022

Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (26.07.2022/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 466,00 oder 180,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. wird am 27.07.2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Ivan Feinseth, Analyst von Tigress Financial Partners, den Titel in einer Aktienanalyse vom 07.07.2022 weiterhin mit dem Votum "strong buy" bewertet. Das Kursziel laute 466 USD. Die "starke Erholung" des Unternehmens, die von Zuwächsen beim Abonnentenwachstum und Optimismus angetrieben werde, dass es immer noch Benutzer, Umsatz und Cashflow steigern könne, positioniere es gut, um "die fortlaufende Entwicklung in die Metaverse anzuführen". Meta investiere seine Bilanz und seinen Cashflow weiterhin in die Steigerung des Shareholder Value durch Innovation, strategische Akquisitionen und laufende Aktienrückkäufe, so der Analyst. Er sehe eine potenzielle Rendite von über 170% ausgehend vom aktuellen Aktienniveau.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG. Analyst Andreas Schiller hat den Titel in einer Analyse vom 22.06.2022 weiterhin mit dem Votum "Kauf" eingestuft. Das Kursziel wurde auf 180,00 USD reduziert. Die Quartalszahlen für Q1 seien lediglich gemischt ausgefallen, was auch dem hohen Basiseffekt aus den Pandemiezeiten sowie den Einschränkungen aufgrund des OS-Datenschutz-Updates von Apple sowie dem zunehmenden Wettbewerb (z.B. TikTok) geschuldet sei. Auch wenn die Umstellung von Instagramm auf Kurzvideos (Reels) bereits in vollem Gange sei, so setze die im Moment noch schwierigere Monetarisierung die Gewinnspanne weiter unter Druck.Zuguterletzt würden auch die Wirtschaft dämpfenden Effekte des von Russland initiierten Ukraine-Krieges (z.B. sehr hohe Energiepreise) sowie die rekordhohe Inflation, welche durch eine sehr restriktiv agierende US-Notenbank mit drastischen Zinsschritten bekämpft werde, einen bedeutenden Gegenwind darstellen. Infolgedessen müsse in naher Zukunft wohl mit geringeren Werbebudgets gerechnet werden, was sich dämpfend auf die Geschäftsentwicklung von Meta auswirken werde.Der Konzern habe diesbezüglich schon mit einem Kosteneinsparungsprogramm reagiert und wolle die hohen Investitionen der Hardwareabteilung Reality Labs zurückfahren, dem auch so manche Hardware-Entwicklung (z.B. Smartwatch-Projekt Milan) zum Opfer gefallen seien. Aufgrund der Plattform-Ökonomie sei aber die Wachstumskomponente eine der wichtigsten Kenngrößen. Und hier habe der Social-Media Riese zuletzt wieder ein positives User-Wachstum vermelden können - und das nicht nur im Jahresvergleich, sondern auch in der sequenziellen Quartalsabfolge.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick: