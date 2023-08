Kursziel

Meta Platforms-Aktie

Rating

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 375,00 Buy Argus Research Joseph Bonner 01.08.2023 375,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 31.07.2023 380,00 Buy China Renaissance - 28.07.2023 285,00 Hold HSBC Nicolas Cote-Colisson 27.07.2023 355,00 Outperform Robert W. Baird - 27.07.2023 375,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Mark Shmulik 27.07.2023 400,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 27.07.2023 407,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 27.07.2023 375,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 27.07.2023 372,00 Buy Rosenblatt Securities Barton Crockett 27.07.2023 365,00 Outperform TD Cowen John Blackledge 27.07.2023 389,00 Overweight Wells Fargo Advisors - 27.07.2023 380,00 Outperform JMP Securities Andrew Boone 27.07.2023 385,00 Outperform Oppenheimer - 27.07.2023 375,00 Buy BofA Securities Justin Post 27.07.2023 400,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 27.07.2023 425,00 Overweight J.P. Morgan Securities Doug Anmuth 27.07.2023 410,00 Overweight Barclays Ross Sandler 27.07.2023 385,00 Buy Citigroup - 27.07.2023 400,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 27.07.2023 375,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 27.07.2023 435,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 27.07.2023 365,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 27.07.2023 400,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 26.07.2023 400,00 Buy Jefferies Brent Thill 26.07.2023



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

284,95 EUR +0,94% (07.08.2023, 16:27)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

314,31 USD +1,15% (07.08.2023, 15:45)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (07.08.2023/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 435,00 oder 285,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. hat am 26.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Juli zu entnehmen ist, komme das Werbegeschäft beim Facebook-Konzern Meta wieder deutlich in Schwung. Der Umsatz sei im vergangenen Quartal um 11% auf knapp 32 Mrd. USD (28,8 Mrd. Euro) gewachsen. Der Gewinn sei um 16% auf rund 7,8 Mrd. USD gestiegen.Damit sei der Konzern wieder in Richtung des gewohnten Wachstums unterwegs. Im vergangenen Jahr hätten Konjunktursorgen nach Russlands Angriff auf die Ukraine den Online-Werbemarkt gebremst. Das habe auch den Facebook-Konzern getroffen: Der Umsatz sei drei Quartale in Folge geschrumpft. Der Trend habe sich erst zu Beginn dieses Jahres umgekehrt, allerdings noch mit einem mageren Umsatzplus von drei Prozent im ersten Vierteljahr.Für das laufende Vierteljahr habe Meta 32 bis 34,5 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht gestellt und damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen. Es wäre auch ein deutliches Plus im Vergleich zu den 27,7 Milliarden Dollar aus dem Vorjahresquartal. Anleger hätten die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um rund fünf Prozent steigen lassen.Das Wachstum der Nutzerzahlen gehe unterdessen weiter. Facebook sei zuletzt auf 2,064 Milliarden täglich aktive Nutzer gekommen - nach 2,037 Milliarden vor drei Monaten. Auf mindestens eine App des Konzerns würden 3,07 Milliarden Nutzer zurückgreifen. Im ersten Quartal seien es noch 50 Millionen weniger gewesen.Meta leiste sich weiter hohe Kosten für den Plan von Gründer und Chef Mark Zuckerberg, eine virtuelle Welt als nächste Computer-Plattform zu etablieren. Für dieses sogenannte "Metaverse" entwickle der Konzern Brillen zur Anzeige virtueller Realität. Im vergangenen Quartal habe die Sparte Reality Labs, in der die Entwicklung gebündelt sei, einen operativen Verlust von gut 3,7 Mrd. USD verbucht.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von HSBC und liegt bei 285,00 USD. Analyst Nicolas Cote-Colisson hat den Titel in einer Analyse vom 27.07.2023 von "reduce" auf "hold" hochgestuft.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick: