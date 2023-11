Kursziel

Meta Platforms-Aktie

(USD) Rating

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 375,00 Buy Loop Capital Rob Sanderson 01.11.2023 425,00 Buy Citigroup Ronald Josey 31.10.2023 355,00 Overweight Piper Sandler - 26.10.2023 380,00 Overweight KeyBanc Capital Markets - 26.10.2023 365,00 Buy Roth MKM - 26.10.2023 384,00 Buy BofA Securities Justin Post 26.10.2023 345,00 Outperform Robert W. Baird - 26.10.2023 405,00 Buy Stifel Mark Kelley 26.10.2023 425,00 Outperform Evercore ISI - 26.10.2023 380,00 Overweight Wells Fargo Advisors Ken Gawrelski 26.10.2023 350,00 Outperform Wedbush Securities Scott Devitt 26.10.2023 380,00 Outperform Wolfe Research Deepak Mathivanan 26.10.2023 405,00 Buy Truist Youssef Squali 26.10.2023 375,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co - 26.10.2023 420,00 Overweight J.P. Morgan Securities Doug Anmuth 26.10.2023 425,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 26.10.2023 385,00 Outperform Oppenheimer - 26.10.2023 376,00 Outperform TD Cowen - 26.10.2023 400,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 25.10.2023 400,00 Buy Jefferies Brent Thill 25.10.2023



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

294,90 EUR +0,55% (06.11.2023, 17:26)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

317,39 USD +0,95% (06.11.2023, 17:15)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (06.11.2023/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 425,00 oder 345,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. hat am 25.10.2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Oktober zu entnehmen ist, laufe das Werbegeschäft des Facebook-Konzerns wieder auf Hochtouren. Der Umsatz sei im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 23% auf 34,1 Mrd. Dollar (32,3 Mrd. Euro) gestiegen. Unter dem Strich sei der Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 11,6 Milliarden Dollar hochgesprungen.Zugleich gebe der Konzern weiterhin viel Geld für die Entwicklung virtueller Welten und der Geräte dafür aus. Der operative Verlust der Reality Labs sei auf 3,74 Mrd. Dollar von 3,67 Mrd. ein Jahr zuvor gestiegen. Zugleich sei der Umsatz des Bereichs von 285 auf 210 Mio. Dollar gesunken.Anleger hätten sich wiederholt besorgt gezeigt, dass Meta zu viel Geld für eine Technologie mit ungewissen Gewinnaussichten ausgebe. Die Zweifel seien in den vergangenen Quartal stärker geworden als sich das Geschäft mit Online-Werbung insgesamt verlangsamt habe. Gründer und Chef Mark Zuckerberg habe aber auch damals schon bekräftigt, dass er im Metaverse die Zukunft sehe und deshalb die Investitionen hoch halten werde. Der Umsatz habe die Erwartungen der Analysten übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Ronald Josey, Analyst der Citigroup, den Titel in einer Studie vom 31.10.2023 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel laute 425,00 USD. Josey sei der Ansicht, dass die von Meta Platforms angekündigten werbefreien Abonnementstufen für Nutzer in Europa, die im November in Kraft treten würden, einen wichtigen regulatorischen Überhang für die Aktien beseitigen würden.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von Robert W. Baird und liegt bei 345,00 USD. Die Analysten haben den Titel in einer Analyse vom 26.10.2023 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel würde von 355,00 auf 345,00 USD gesenkt. Die Q3-Ergebnisse hätten mit der positiven Vorschau übereingestimmt und die Rentabilität sei überraschend übertroffen worden. Allerdings sei zu Beginn des Q4 eine gewisse Vorsicht in Bezug auf die makro-beeinflussten Werbeausgaben geäußert und eine Beschleunigung der Ausgaben im Jahr 2024 angekündigt worden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick: