Kursziel

Meta Platforms-Aktie

(USD) Rating

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 336,00 Buy Stifel Mark Kelley 21.07.2023 340,00 Buy Truist - 19.07.2023 360,00 Buy Jefferies Brent Thill 18.07.2023 361,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 17.07.2023 335,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 17.07.2023 350,00 Outperform JMP Securities Andrew Boone 17.07.2023 345,00 Outperform TD Cowen John Blackledge 13.07.2023 350,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Black 13.07.2023 360,00 Buy Citigroup Ronald Josey 10.07.2023 333,00 Buy Rosenblatt Securities - 07.07.2023 335,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 06.07.2023 380,00 Strong buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 06.07.2023 313,00 Equal weight Wells Fargo Advisors - 28.06.2023 335,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 26.06.2023 315,00 Buy Roth MKM - 23.06.2023 320,00 Buy BofA Securities Justin Post 16.06.2023 330,00 Outperform Wolfe Research Deepak Mathivanan 14.06.2023 310,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 14.06.2023 300,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 09.06.2023 350,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 05.06.2023 285,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 24.05.2023 320,00 Buy Loop Capital - 15.05.2023

Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

265,25 EUR +0,72% (25.07.2023, 16:33)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

292,58 USD +0,33% (25.07.2023, 16:20)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (25.07.2023/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 380,00 oder 285,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. wird am 26.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Ivan Feinseth, Analyst von Tigress Financial Partners, den Titel in einer Studie vom 06.07.2023 weiterhin mit dem Votum "strong buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 285,00 auf 380,00 USD angehoben. Der Analyst sei der Meinung, dass Meta seinen Erfolg mit Instagram und Reels mit der kürzlich angekündigten Einführung der neuen integrierten Messaging-App Threads weiter ausbauen werde. Die Markteinführung komme genau zum richtigen Zeitpunkt, um die jüngste Anfälligkeit von Twitter zu nutzen. Feinseth sehe in Threads, zusammen mit einer "massiven Erholung" in der digitalen Werbung und dem Ausbau der künstlichen Intelligenz auf der gesamten Meta-Plattform, einen weiteren Katalysator für die Aufwärtsentwicklung der Aktie.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von RBC Capital Markets und liegt bei 285,00 USD. Analyst Brad Erickson hat den Titel in einer Analyse vom 24.05.2023 unverändert mit "outperform" eingestuft. Das Werbegeschäft beim Kurzvideo-Format Reels komme gut voran, so der Analyst. Er sei zudem optimistisch für die neueren Werbeformate von Meta. Die Aktie sei nach wie vor sein Favorit im Internetsektor.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: