Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 270,00 Buy DZ BANK Ingo Wermann 28.04.2023 277,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 27.04.2023 300,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 27.04.2023 280,00 Buy Jefferies Brent Thill 27.04.2023 305,00 Overweight J.P. Morgan Doug Anmuth 27.04.2023 260,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 27.04.2023 220,00 Outperform TD Cowen John Blackledge 27.04.2023 280,00 Buy Canaccord Genuity - 27.04.2023 263,00 Buy Rosenblatt Securities - 27.04.2023 285,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 27.04.2023 265,00 Buy Truist - 27.04.2023 320,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 27.04.2023 290,00 Overweight Huber Research Partners Craig Huber 27.04.2023 315,00 Buy Citigroup Ronald Josey 27.04.2023 350,00 Outperform Evercore ISI - 27.04.2023 300,00 Outperform Wolfe Research Deepak Mathivanan 27.04.2023 320,00 Overweight Barclays - 27.04.2023 287,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 27.04.2023 275,00 Outperform Bernstein Research Mark Shmulik 27.04.2023 300,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 27.04.2023 290,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Black 27.04.2023 270,00 Outperform JMP Securities Andrew Boone 27.04.2023 280,00 Buy Stifel - 27.04.2023 280,00 Buy Mizuho Securities USA - 27.04.2023 270,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 27.04.2023 300,00 Buy BofA Securities Justin Post 27.04.2023 280,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 26.04.2023 285,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 26.04.2023



Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

210,70 EUR -0,19% (08.05.2023, 17:20)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

231,67 USD -0,48% (08.05.2023, 17:07)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (08.05.2023/ac/a/n)







Meta Platforms Inc. hat am 26.04.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. April zu entnehmen ist, komme der Facebook-Konzern besser durch die Schwäche des Online-Werbemarktes als von Analysten erwartet. Im vergangenen Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um drei Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar gestiegen. Am Markt sei dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet worden. Auch die Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr sei besser ausgefallen als erwartet.Der Quartalsgewinn sei um 24 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar (5,16 Mrd. Euro) gesunken. Meta habe jüngst bereits die zweite Runde von Stellenstreichungen nach einem deutlichen Job-Aufbau in der Pandemie eingeleitet. Bei der Sparte Reality Labs, in der virtuelle Welten und Spezialbrillen zu ihrer Anzeige entwickelt würden, sei der operative Verlust auf knapp vier Milliarden Dollar von 2,96 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor gestiegen.In den vergangenen Quartalen hätten Meta ein allgemeiner Rückgang der Online-Werbeausgaben sowie Probleme mit Anzeigenmodellen nach Apples Maßnahmen zum stärkeren Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone zu schaffen gemacht. Schon im Schlussquartal 2022 habe der Facebook-Konzern allerdings trotz eines erneuten Umsatzrückgangs die Analystenprognosen übertroffen.Die Zahl der täglich aktiven Facebook-Nutzer habe 2,04 Milliarden erreicht, nach 2 Milliarden drei Monate zuvor. Auf mindestens eine App des Konzerns hätten jeden Tag 3,02 Milliarden Nutzer zurückgegriffen. Ende 2022 seien es noch 2,96 Milliarden gewesen.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von TD Cowen und liegt bei 220,00 USD. Analyst John Blackledge hat den Titel in einer Analyse vom 27.04.2023 unverändert mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 195,00 auf 220,00 USD erhöht. Der Analyst habe geschrieben, dass die Ergebnisse des ersten Quartals in allen Bereichen übertroffen worden seien und der Ausblick für das zweite Quartal seine Schätzungen übertroffen habe.