Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 250,00 Overweight Morgan Stanley - 24.04.2023 225,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 24.04.2023 260,00 Outperform Wolfe Research - 19.04.2023 250,00 Buy BofA Securities Justin Post 18.04.2023 220,00 Neutral New Street Research Dan Salmon 17.04.2023 195,00 Outperform TD Cowen John Blackledge 14.04.2023 250,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 13.04.2023 - Positive OTR Global - 11.04.2023 225,00 Outperform Bernstein Research Mark Shmulik 10.04.2023 280,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 06.04.2023 215,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 05.04.2023 250,00 Buy Jefferies Maximilian Joseph 04.04.2023 251,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 30.03.2023 240,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 27.03.2023 270,00 Overweight Barclays Ross Sandler 24.03.2023 270,00 Overweight J.P. Morgan Doug Anmuth 24.03.2023 240,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 22.03.2023 220,00 Hold Loop Capital Rob Sanderson 20.03.2023 - Buy Edward Jones David Heger 20.03.2023 220,00 Hold Roth MKM - 20.03.2023 230,00 Buy Roth MKM - 16.03.2023 260,00 Outperform Oppenheimer - 15.03.2023 220,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 15.03.2023 230,00 Buy Stifel Mark Kelley 15.03.2023 235,00 Buy Mizuho Securities USA - 15.03.2023 260,00 Buy Citigroup Ronald Josey 15.03.2023 230,00 Buy Truist Youssef Squali 14.03.2023 238,00 Outperform Raymond James - 14.03.2023 305,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 14.03.2023



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (25.04.2023/ac/a/n)







Meta Platforms Inc. wird am 26.04.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. März zu entnehmen ist, wolle der Facebook-Konzern in einer zweiten großen Stellenabbau-Welle rund 10.000 Jobs streichen. Zudem sollten etwa 5.000 offene Stellen nicht mehr besetzt werden, habe Gründer und Chef Mark Zuckerberg angekündigt. Der Abbau werde sich über die kommenden Monate hinziehen, habe er in einer E-Mail an die Mitarbeiter geschrieben. Im November habe Meta bereits 11.000 Arbeitsplätze gestrichen, das seien damals rund 13% der Belegschaft gewesen.Zuckerberg habe in der E-Mail eingeräumt, dass solche Umwälzungen in einem Unternehmen "Unsicherheit und Stress" erzeugten. Er hoffe, die Veränderungen so schnell wie möglich umzusetzen, damit man diese Zeit der Unsicherheit so schnell wie möglich hinter sich lassen könne. In den kommenden Monaten würden Manager Umbaupläne vorlegen. Ziel dabei sei, die Hierarchien flacher zu machen, Projekte mit niedriger Priorität einzustellen und das Tempo bei den Neueinstellungen zu bremsen. Entlassungen sollten im April im Technologie-Bereich und im Mai auf der Business-Seite bekannt gegeben werden. Auch international sollten Jobs gestrichen werden.Meta spüre die Zurückhaltung von Werbekunden, die stärker auf ihr Geld achten würden. Auch sei die App Tiktok ein starker Rivale im Kampf um Werbe-Dollar - und Apples Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone hätten Anzeigen bei Facebook weniger effizient gemacht. Zugleich stecke Zuckerberg viele Milliarden in die Entwicklung virtueller "Metaverse"-Welten. Allein im vergangenen Jahr habe die entsprechende Sparte Reality Labs einen operativen Verlust von gut 13,7 Mrd. USD (aktuell 12,78 Mrd. Euro) verbucht.Meta habe auch bekannt gegeben, dass Facebook und Instagram nach dem einstigen Hype um digitale Sammelobjekte nun die Funktionen rund um die sogenannten NFTs wieder einstellen würden. Der Schritt sei Teil der laufenden Fokussierung auf Prioritäten. Wegfallen werde in den kommenden Wochen unter anderem die Möglichkeit, NFTs über Instagram und Facebook zu teilen.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von TD Cowen und liegt bei 195,00 USD. Analyst John Blackledge hat den Titel in einer Analyse vom 14.04.2023 unverändert mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 190,00 auf 195,00 USD erhöht. Blackledge habe gesagt, dass er seine Werbeprognose für das erste Quartal im Auge behalten habe, nachdem das Expertengespräch für digitale Werbung am 5. April darauf hingedeutet habe, dass die anhaltende Preisschwäche teilweise durch das Wachstum der Impressionen ausgeglichen worden sei, da die Zuschauerzahlen und der Anteil der Werbeimpressionen bei Reels weiter ansteigen würden.