Kursziel

Meta Platforms-Aktie

(USD) Rating

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Underperform Needham & Co Laura Martin 05.08.2022 140,00 Sell DZ BANK Ingo Wermann 29.07.2022 260,00 Buy Truist Youssef Squali 28.07.2022 275,00 Overweight Wells Fargo Advisors Brian Fitzgerald 28.07.2022 230,00 Buy Stifel Mark Kelley 28.07.2022 195,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 28.07.2022 240,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 28.07.2022 240,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 28.07.2022 215,00 Outperform JMP Securities Andrew Boone 28.07.2022 190,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 28.07.2022 214,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 28.07.2022 200,00 Neutral J.P. Morgan Douglas Anmuth 28.07.2022 255,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 28.07.2022 218,00 Buy BofA Securities Justin Post 28.07.2022 200,00 Outperform Wolfe Research Deepak Mathivanan 28.07.2022 225,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 28.07.2022 190,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 28.07.2022 190,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 28.07.2022 225,00 Buy Jefferies Brent Thill 27.07.2022

Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

169,20 EUR +3,08% (08.08.2022, 17:13)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

169,32 EUR +2,59% (08.08.2022, 16:56)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

172,91 USD +3,47% (08.08.2022, 16:59)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (08.08.2022/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 275,00 oder 140,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. hat am 27.07.2022 die Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Juli zu entnehmen ist, habe der Facebook-Konzern nach Jahren rasanten Wachstums mit einem Umsatzrückgang zu kämpfen. Im zweiten Quartal seien die Erlöse im Jahresvergleich um rund ein Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar gefallen. Unterm Strich sei der Gewinn um 27 Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Dollar (rund 6,6 Milliarden Euro) geschrumpft.Die Umsatzprognose für das laufende Vierteljahr sei mit einer Spanne von 26 bis 28,5 Milliarden Dollar niedriger als von Analysten erwartet ausgefallen. Finanzchef Dave Wehner habe zur Begründung auf eine schon im zweiten Quartal spürbare Abschwächung des Online-Werbemarktes angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit verwiesen. Wehner solle im November die neu geschaffene Position des Strategiechefs übernehmen. Neue Finanzchefin werde demnach Susan Li.Die Zahl der Nutzer, die täglich auf mindestens eine App des Konzerns zugreifen würden, sei binnen drei Monaten von 2,87 auf 2,88 Milliarden gestiegen. Bei Facebook habe es einen Zuwachs von 1,96 auf 1,97 Milliarden tägliche Nutzer gegeben. Zum Konzern würden unter anderem auch Instagram und WhatsApp gehören.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Brian Fitzgerald, Analyst von Wells Fargo, den Titel in einer Aktienanalyse vom 28.07.2022 weiterhin mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel werde von 325,00 auf 275,00 USD gesenkt. Der Analyst habe festgestellt, dass die Ergebnisse für das zweite Quartal gemischt gewesen seien. Meta habe gleichzeitig mit sich ändernden Interaktionsmustern und einer makrogesteuerten Verlangsamung der Werbeausgaben zu kämpfen. Während die Einrichtung herausfordernd sei und er die kurzfristigen Schätzungen kürze, sei Fitzgerald der Ansicht, dass das Unternehmen die Führung/Vision habe, sich anzupassen, da es die Feed- und Stories-Übergänge bereits erfolgreich bewältigt habe.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von der DZ BANK. Analyst Ingo Wermann hat den Titel in einer Analyse vom 29.07.2022 von "hold" auf "sell" herabgestuft. Das Kursziel laute 140,00 USD.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick: