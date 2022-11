Kursziel

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 260,00 Strong buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 02.11.2022 80,00 Sell Société Générale Simon Baker 28.10.2022 - Hold Edward Jones David Heger 28.10.2022 145,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 27.10.2022 125,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Black 27.10.2022 115,00 Neutral J.P. Morgan Doug Anmuth 27.10.2022 150,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 27.10.2022 185,00 Buy Stifel Mark Kelley 27.10.2022 140,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 27.10.2022 200,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 27.10.2022 165,00 Overweight Wells Fargo Advisors Brian Fitzgerald 27.10.2022 160,00 Buy Truist Youssef Squali 27.10.2022 - Underweight Huber Research Partners Craig Huber 27.10.2022 121,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 27.10.2022 125,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 27.10.2022 140,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 27.10.2022 105,00 Equal weight Morgan Stanley Brian Nowak 27.10.2022 135,00 Market perform Cowen and Company John Blackledge 27.10.2022 171,00 Outperform Raymond James Aaron Kessler 27.10.2022 168,00 Buy Citigroup Ronald Josey 27.10.2022 136,00 Neutral BofA Securities Justin Post 27.10.2022 140,00 Outperform Wolfe Research Deepak Mathivanan 27.10.2022 150,00 Outperform JMP Securities Andrew Boone 27.10.2022 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 27.10.2022 160,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 27.10.2022 165,00 Overweight Barclays Ross Sandler 27.10.2022 135,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Mark Shmulik 26.10.2022 116,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 26.10.2022



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (07.11.2022/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 260,00 oder 80,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. hat am 26.10.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Oktober zu entnehmen ist, habe sich der Umsatzrückgang beim Facebook-Konzern im vergangenen Quartal beschleunigt. Die Erlöse seien im Jahresvergleich um vier Prozent 27,7 Milliarden Dollar (27,5 Mrd. Euro) gesunken. Unterm Strich sei der Gewinn um 52 Prozent auf rund 4,4 Milliarden Dollar abgesackt. Auch die Umsatzprognose habe die Anleger enttäuscht.Facebook sehe sich von Sparsamkeit der Werbekunden angesichts hoher Inflation und Konjunktursorgen betroffen, die weniger Geld für Online-Anzeigen ausgeben würden. Auch das Geschäft etwa von Google und der Foto-App Snapchat leide darunter.Im zweiten Quartal habe Meta den ersten Umsatzrückgang überhaupt vermeldet, damals habe das Minus ein Prozent betragen. Während weniger Geld reinkomme, seien zugleich die Kosten im vergangenen Quartal um rund ein Fünftel auf gut 22 Milliarden Dollar angestiegen.Unter anderem verschlinge die Entwicklung virtueller Welten, auf die Facebook-Gründer Mark Zuckerberg den Konzern ausrichten wolle, weiter viel Geld. Allein im vergangenen Quartal habe die Sparte Reality Labs, in der am sogenannten Metaverse gearbeitet werde, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Milliarden Dollar verbucht. Seit Jahresbeginn habe sich ein Fehlbetrag von 9,4 Milliarden Dollar angesammelt. Und Finanzchef Dave Wehner habe angekündigt, dass die Verluste der Reality Labs im kommenden Jahr noch "erheblich wachsen" würden.Für das laufende Quartal habe Meta einen Umsatz zwischen 30 und 32,5 Milliarden Dollar prognostiziert. Im Vorjahresquartal habe es noch einen Anstieg um 20 Prozent auf knapp 33,7 Milliarden Dollar gegeben.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von der Société Générale. Analyst Simon Baker hat den Titel in einer Analyse vom 28.10.2022 weiterhin mit "sell" eingestuft und das Kursziel von 185,00 auf 80,00 USD reduziert. Die um 28% verfehlte Gewinnprognose und der schwache Ausblick des Unternehmens "erfordern einen Paradigmenwechsel in der Einschätzung des Unternehmens", so Baker. Er habe seine Schätzung des bereinigten Gewinns pro Aktie für das Geschäftsjahr 22 um etwa 22%, seine Prognose für das Geschäftsjahr 23 um etwa 12% und seine Einschätzung für das Geschäftsjahr 24 um etwa 16% gesenkt.Der Analyst habe auch vier mögliche Katalysatoren erörtert, die ihn dazu veranlassen könnten, Meta positiver zu bewerten. Diese vier Katalysatoren seien die Stabilisierung des sich verschlechternden Nutzerwachstums, ein Nachlassen des Wettbewerbs, ein Ende des Abwärtsdrucks auf die Betriebsmarge und ein Ende des Anstiegs des Verhältnisses zwischen Investitionen und Umsatz.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Meta Platforms-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick: