Kursziel

Meta Platforms-Aktie

Rating

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 200,00 Buy Jefferies James Heaney 25.10.2022 175,00 Overweight KeyBanc Justin Patterson 25.10.2022 180,00 Buy Mizuho James Lee 24.10.2022 150,00 Neutral BofA Securities Justin Post 24.10.2022 170,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Black 21.10.2022 180,00 Neutral J.P. Morgan Doug Anmuth 21.10.2022 195,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 19.10.2022 205,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 13.10.2022 174,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 11.10.2022 160,00 Neutral Atlantic Equities James Cordwell 11.10.2022 205,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 10.10.2022 222,00 Buy Citigroup Ronald Josey 07.10.2022 240,00 Buy Truist Youssef Squali 28.09.2022 190,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 26.09.2022 175,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 12.09.2022 165,00 Hold Loop Capital Rob Sanderson 22.08.2022

Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

134,84 EUR +2,63% (25.10.2022, 17:07)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

134,36 EUR +1,74% (25.10.2022, 16:52)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

133,86 USD +3,19% (25.10.2022, 16:55)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

META



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (25.10.2022/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 240,00 oder 150,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. wird am 26.10.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Youssef Squali, Analyst von Truist, den Titel in einer Branchenstudie vom 28.09.2022 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel werde von 260,00 auf 240,00 USD gekappt. Der Analyst habe die Erwartungen für die Gruppe aufgrund des stärkeren Gegenwinds durch die Wechselkurse und die Aussichten auf eine Abschwächung der makroökonomischen Entwicklung reduziert. Squali füge hinzu, dass seine Prognosen nun auf eine leichte Rezession im Jahr 2023 hinauslaufen würden, die das Wachstum unter Druck setzen dürfte, auch wenn er glaube, dass die "starke Kostendämpfung" der Unternehmen zum Schutz der Margen beitragen dürfte.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von BofA Securities. Analyst Justin Post hat den Titel in einer Analyse vom 24.10.2022 von "buy" auf "neutral" herabgestuft. Das Kursziel werde von 196,00 auf 150,00 USD gesenkt. Die Aktie wurde aus der "US 1 List" entfernt.Der Analyst erkläre, dass seine Überprüfungen darauf hindeuten würden, dass die Q3-Ergebnisse des Unternehmens in dieser Woche "stabil" sein würden. Seine Erwartungen für Q4 und FY23 seien jedoch reduziert worden, da die Budgetkürzungen der Werbetreibenden Anfang nächsten Jahres die Stimmung belasten und nach den IDFA-Änderungen und der Umstellung von Reels für Unsicherheit sorgen würden. Post habe hinzugefügt, dass er für 2023 ein Umsatzwachstum von nur 4% erwarte, während der Konsens bei 9% liege, und dass diese Einschätzung im Falle einer Rezession ein gewisses "Abwärtsrisiko" berge.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Meta Platforms-Aktie: