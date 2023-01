Kursziel

Meta Platforms-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 158,00 Buy UBS Lloyd Walmsley 30.01.2023 175,00 Buy Jefferies Brent Thill 28.01.2023 160,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 26.01.2023 136,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 26.01.2023 180,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 25.01.2023 155,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 20.01.2023 - Mixed OTR Global - 11.01.2023 170,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 05.01.2023 145,00 Buy New Street Research Dan Salmon 03.01.2023 150,00 Overweight J.P. Morgan Doug Anmuth 16.12.2022 100,00 Equal weight Morgan Stanley Brian Nowak 15.11.2022 170,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 10.11.2022 120,00 Outperform Itau BBA Thiago Kapulskis 09.11.2022 150,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 09.11.2022

136,38 EUR +0,58% (31.01.2023, 17:56)



136,30 EUR -0,31% (31.01.2023, 17:35)



147,99 USD +0,63% (31.01.2023, 17:44)



US30303M1027



A1JWVX



FB2A



META



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (31.01.2023/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 180,00 oder 100,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Meta Platforms Inc. wird am 01.02.2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Meta Platform-Aktie anbetrifft, hat Stephen Ju, Analyst der Credit Suisse, den Titel in einer Studie vom 25.01.2023 weiterhin mit dem Votum "outperform" bewertet. Das Kursziel wurde von 145,00 auf 180,00 USD angehoben. Automatisierungs-/AI-gesteuerte ROI-Verbesserungen, die in Produktinnovationen wie Advantage+ zu finden seien, und der Anstieg der Vermarkter-Traktion von Q3 auf Q4 2022 würden die Bausteine für das bilden, was das Unternehmen als allmähliche Verbesserungen des Umsatzwachstums von Meta erwarte.Während frühere Untersuchungen ein Wachstum der Gesamtausgaben für Online- und Digitalwerbung von 5 bis 7% für 2023 ergeben hätten, würden die neuesten Daten darauf hindeuten, dass das obere Ende dieser Spanne nicht mehr gültig sei, während das untere Ende im Jahresvergleich stagniere, so die Credit Suisse.Die niedrigste Kursprognose für die Meta Platforms-Aktie kommt von Morgan Stanley. Analyst Brian Nowak hat den Titel in einer Analyse vom 15.11.2022 weiterhin mit "equal weight" eingestuft und das Kursziel von 105,00 auf 100,00 USD reduziert. Die Anzeichen für eine Abschwächung des Werbemarktes hätten sich in der dritten Quartalssaison weiter verstärkt, da 14 von 19 Unternehmen, die er in diesem Bereich beobachte, entweder die Erwartungen für die Werbeeinnahmen im dritten Quartal verfehlt hätten und/oder ein langsameres Wachstum als erwartet prognostiziert hätten, so Nowak.Der Analyst senke seine Prognosen für Online-Werbung und E-Commerce in den USA für das Jahr 2023 und rechne nun mit einem Wachstum von etwa 6% bzw. 5% für Online-Werbung und E-Commerce.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Meta Platforms-Aktie auf einen Blick: