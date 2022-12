Das Unternehmen habe außerdem bekannt gegeben, dass es dem UN Global Compact beigetreten sei, einer Plattform für die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung von verantwortungsvollen Geschäftspraktiken:



"Wir sind stolz darauf, zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen, indem wir dieses Engagement auf jeden Aspekt unserer Geschäftstätigkeit ausdehnen - von der Gewinnung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter auf der ganzen Welt bis hin zur Gewährleistung höchster ethischer Standards, der Reduzierung unseres Energieverbrauchs und der nachhaltigen Nutzung von Materialien für unsere bahnbrechenden Anwendungen (...) Es ist eine Ehre, Teil einer globalen Bewegung nachhaltiger Unternehmen und Interessengruppen zu sein, die gemeinsam Verantwortung für eine bessere Welt übernehmen", habe George Palikaras, Präsident und CEO, die Entscheidung kommentiert.



Meta Materials im H4-Chart: Die Bullen würden den Aktienkurs in Richtung 1,26 Dollar steuern, wo sich der SMA200, das 71,6%-Retracement und frühere lokale Höchststände vom Oktober 2022 befinden würden. Dieses Niveau könnte sich als der stärkste kurzfristige Widerstand erweisen. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis der Aktien von Meta Materials liege bei etwa 1,1, was darauf hindeute, dass das Unternehmen gut bewertet sei. Das Verhältnis von Schulden zu Vermögenswerten habe am 30. September bei 0,01 gelegen, was darauf hindeute, dass der Wert der Schulden nur 1% des Werts der Vermögenswerte ausmache.



Kurzprofil Meta Materials Inc.:



Meta Materials Inc. (META) (ISIN: US59134N1046, WKN: A3CSM6, Ticker-Symbol: MMAT) ist ein Unternehmen für intelligente Materialien und Photonik. Das Unternehmen ist in den Bereichen Metamaterialforschung und -produkte, Nanofabrikation und computergestützte Elektromagnetik tätig. (29.12.2022/ac/a/n)







