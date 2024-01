Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO), ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet Therapeutika für die Behandlung von Onkologie und seltenen Krankheiten im Vereinigten Königreich und international.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mereo BioPharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO) unter die Lupe.Die Aktie des britischen Biotech-Unternehmens Mereo BioPharma befinde sich weiterhin in einer bestechenden Verfassung. Am Freitag sei der Hot-Stock erneut um gut sechs Prozent an der US-Tech-Börse NASDAQ gestiegen und nähere sich damit dem "Aktionär"-Kursziel von 3,10 Euro weiter an. Erreiche das Papier einen Kurs von 3,09 Euro, würde sich das Plus auf 200 Prozent belaufen.Doch was befeuere derzeit die Rally? Neben einem vor kurzem veröffentlichten Update zu Pipeline-Fortschritten und Unternehmensentwicklungen, das gut vom Markt aufgenommen worden sei, würden die Analysten dem Wert weiteres Upside-Potenzial zutrauen. Cantor sehe den Biotech-Small-Cap erst bei 4,00 Dollar fair bewertet. "Wir betrachten Setrusumab in den Phase-3-Studien zur Behandlung von OI als einen der am meisten unterschätzten Assets in unserem Coverage-Universum", heiße es in der jüngsten Studie.OI sei die Abkürzung für die seltene Krankheit Osteogenesis imperfecta, die umgangssprachlich auch Glasknochenkrankheit genannt werde. Vor Kurzem habe ein großer Wettbewerber in dieser Indikation, kein geringerer als der Biotech-Riese Amgen, das Handtuch werfen müssen. Laut Clinical Trials Arena habe Amgen eine Phase-3-Studie zur Behandlung von OI abgebrochen und die Zulassungsaussichten würden sinken.Setrusumab sei allerdings nur ein Pfeil im Köcher von Mereo BioPharma. Mit Alvelestat und mit Abstrichen auch Etigilimab würden die Briten über zwei weitere spannende Wirkstoffe verfügen, die zu den Kernprojekten zählen würden.Bei Mereo BioPharma passe derzeit alles zusammen. Das "Aktionär"-Kursziel von 3,10 Euro, welches auf der Handelsplattform Tradegate für einen kurzen Augenblick sogar erreicht worden sei, sollte in einem anhaltend positiven Umfeld schon bald fallen.Unabhängig von den guten Aussichten sollten Anleger immer den hochspekulativen Investmentcharakter der Aktie im Hinterkopf behalten. Kein Stück aus der Hand geben, rät Michel Doepke. (Analyse vom 22.01.2024)