Börsenplätze Mereo BioPharma-ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

1,57 EUR +28,69% (16.10.2023, 10:50)



NASDAQ-Aktienkurs Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

1,29 USD 0,00% (13.10.2023, 22:00)



ISIN Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

US5894921072



WKN Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

A2PEYJ



Ticker-Symbol Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

MAH0



NASDAQ-Symbol Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

MREO



Kurzprofil Mereo BioPharma Group plc:



Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO), ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet Therapeutika für die Behandlung von Onkologie und seltenen Krankheiten im Vereinigten Königreich und international. (16.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mereo BioPharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO) unter die Lupe.Zum Start in die neue Handelswoche verzeichne der AKTIONÄR-Hot-Stock aus Ausgabe 18/2023, Mereo BioPharma, massive Zugewinne. Der Grund für die Neubewertung seien äußerst vielversprechende Daten, die das britische Biotech-Unternehmen mit seinem Entwicklungspartner Ultragenyx am Wochenende vorgelegt habe.Das Forschungsduo habe Zwischenergebnisse aus einem Phase-2-Teil einer laufenden Phase-2/3-Studie mit dem Namen "Orbit" mit der Substanz Setrusumab zur Behandlung von Patienten mit Osteogenesis imperfecta (Glasknochenkrankheit) veröffentlicht. Hierbei handle es sich eine Erbkrankheit, bei der die Knochenbildung gestört sei.Laut den Daten, die auf der Jahrestagung der American Society for Bone and Mineral Research (ASBMR) präsentiert worden seien, sei die annualisierte Frakturrate bei allen 24 rekrutierten Patienten nach mindestens sechsmonatiger Setrusumab-Behandlung um 67 Prozent zurückgegangen. In den zwei Jahren vor der Therapie hätten noch alle Studienteilnehmer mindestens eine Fraktur erlitten.Die Aktie gehe im frühen Handel mit geringen Stückzahlen durch die Decke. Beim Hot-Stock würden allerdings die Kurse in den USA gemacht, weshalb die Reaktion noch mit Vorsicht zu genießen sei.Investierte Anleger bleiben an Bord, sollten sich bei der spekulativen Aktie jedoch auf eine hohe Volatilität einstellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link