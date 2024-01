Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Mereo BioPharma Group plc:



Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO), ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet Therapeutika für die Behandlung von Onkologie und seltenen Krankheiten im Vereinigten Königreich und international. (25.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mereo BioPharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO) unter die Lupe.200 Prozent Kursplus seit Ende April 2023. Die "Aktionär"-Empfehlung auf Mereo BioPharma in der Ausgabe 18/23 sei voll aufgegangen. Der als "Hot-Stock der Woche" vorgestellte Biotech-Wert habe am Mittwoch das ausgerufene Kursziel von 3,10 Euro erreicht, was in etwa einer Verdreifachung entspreche. So sollten Anleger nun handeln.Von Unternehmensseite gebe es seit dem Update zu Pipeline-Fortschritten und Unternehmensentwicklungen vom 08. Januar keine Neuigkeiten. Dennoch halte der Kaufdruck bei der Aktie von Mereo BioPharma weiter an.Am Mittwoch sei Intraday an der NASDAQ zu beobachten gewesen, wie ein Aktienpaket von etwa 2,25 Millionen Papieren den Besitzer gewechselt habe. Dieser habe sich wohl als "Bremsklotz" entpuppt, denn nach der Transaktion sei der britische Biotech-Wert mit US-Listing so richtig durchgestartet. In der Spitze habe der Wert im Anschluss ein neues 52-Wochen-Hoch bei knapp 3,42 Dollar (3,14 Euro) erreicht.Der Markt scheine indes Mereo BioPharma eine höhere Bewertung zuzusprechen. Ein Wettberber in der Indikation Osteogenesis imperfecta (OI, umgangssprachlich als Glasknochenkrankheit bekannt), kein geringerer als Amgen, habe vor Kurzem das Handtuch geschmissen. Mereo BioPharma entwickele gegen die seltene Erkrankung die Substanz Setrusumab, die wiederum an Ultragenyx verpartnert sei.Sowohl charttechnisch als auch fundamental gebe es bei Mereo BioPharma derzeit nichts zu meckern. "Der Aktionär" erhöhe sein Kursziel angesichts der Inhibrx-Übernahme und den Rückzug Amgens auf nun 4,50 Euro.Wer investiert ist, gibt vorerst keine Aktie aus der Hand, so Michel Doepke. Anleger sollten allerdings immer den hochspekulativen Investmentcharakter des Biotech-Werts im Hinterkopf behalten. Der Stopp könne vorerst noch bei 1,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.01.2024)