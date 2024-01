Börsenplätze Mereo BioPharma-ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

2,44 EUR -1,61% (10.01.2024, 14:34)



NASDAQ-Aktienkurs Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

2,70 USD +5,06% (09.01.2024, 22:00)



ISIN Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

US5894921072



WKN Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

A2PEYJ



Ticker-Symbol Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

MAH0



NASDAQ-Symbol Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

MREO



Kurzprofil Mereo BioPharma Group plc:



Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO), ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet Therapeutika für die Behandlung von Onkologie und seltenen Krankheiten im Vereinigten Königreich und international. (10.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mereo BioPharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO) unter die Lupe.Der AKTIONÄR-Hot-Stock der Woche aus Ausgabe 18/23 habe in den vergangenen Handelswochen seine dynamische Aufwärtsbewegung fortsetzen können. Kein Wunder, habe sich das Sentiment für den kapitalintensiven Biotech-Sektor mit der Aussicht auf niedrigere Zinsen gepaart mit anhaltend hohen M&A-Aktivitäten spürbar verbessert. Ohnehin befinde sich Mereo BioPharma auf Kurs.Das Unternehmen habe mit seinem jüngsten Update zu Pipeline-Fortschritten und Unternehmensentwicklungen den Kapitalmarkt überzeugen können. Zu allen drei Kernprogrammen - hierbei handle es sich um die Studien zu den Substanzen Setrusumab, Alvelestat und Etigilimab - seien im laufenden Jahr 2024 entsprechende News zu erwarten, die den Wert der britischen Biotech-Gesellschaft weiter steigern könnten.Dazu komme, dass Mereo BioPharma derzeit nicht auf den Kapitalmarkt angewiesen sei. Denn die Cashposition in Höhe von 62,4 Mio. Dollar per Ende September 2023 reiche derzeit bis in das Jahr 2026 hinein.Das Marktumfeld, die Fundamentaldaten und Charttechnik würden aktuell für steigende Kurse sprechen. Bei der Erstvorstellung habe DER AKTIONÄR ein Kursziel von 3,10 Euro ausgegeben, was einem Kurspotenzial von etwa 200 Prozent im Vergleich zum Empfehlungskurs entsprochen habe. Mit 140 Prozent Performance seitdem befinde sich der Hot-Stock auf einem guten Weg, den Zielkurs zu erreichen.Anleger geben kein Stück aus der Hand, sollten allerdings nie den hochspekulativen Investmentcharakter der Biotech-Aktie aus den Augen verlieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Der Stopp sollte nun zur Gewinnabsicherung auf 1,50 Euro angepasst werden. (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link