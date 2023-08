Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mereo BioPharma-ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

1,55 EUR +4,73% (28.08.2023, 10:21)



NASDAQ-Aktienkurs Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

1,60 USD +14,29% (25.08.2023, 22:00)



ISIN Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

US5894921072



WKN Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

A2PEYJ



Ticker-Symbol Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

MAH0



NASDAQ-Symbol Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

MREO



Kurzprofil Mereo BioPharma Group plc:



Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO), ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet Therapeutika für die Behandlung von Onkologie und seltenen Krankheiten im Vereinigten Königreich und international. (28.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mereo BioPharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Wochenplus von rund 30 Prozent gehöre die Aktie von Mereo BioPharma zu den stärksten Biotech-Small-Caps der zurückliegenden Handelswoche. Nachrichten von Unternehmensseite habe es nicht zu verzeichnen gegeben. Allerdings hätten Daten vom Pharma-Unternehmen Roche für frische Fantasie beim Hot-Stock gesorgt.Auslöser sei eine versehentliche Veröffentlichung von unvollständigen, aber auf den ersten Blick positiven Studiendaten zum Krebs-Hoffnungsträger Tiragolumab gewesen. In der Studie "Skyscraper-01" sei der Nutzen einer Kombination der Immuntherapie Tiragolumab plus Tecentriq im Vergleich zu Tecentriq bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) untersucht worden.Die medianen Gesamtüberlebensschätzungen hätten 22,9 Monate betragen, gegenüber 16,7 Monaten bei einer Monotherapie mit Tecentriq, habe es geheißen. Allerdings seien die Zwischenergebnisse für den primären Endpunkt Gesamtüberleben zum Zeitpunkt der zweiten Interimsanalyse noch nicht ausgereift, habe Roche betont. Die Studie werde fortgesetzt bis zur endgültigen Analyse des Gesamtüberlebens.Bei Tiragolumab handele es sich um einen neuartigen Immun-Checkpoint-Inhibitor. Der Antikörper ziele hierbei auf TIGIT (T-Zell-Immunrezeptor mit Ig- und ITIM-Domänen) ab. Mereo BioPharma verfüge mit Etigilimab ebenfalls einen TIGIT-Produktkandidaten in der Pipeline, der sich allerdings noch in einem früheren Entwicklungsstadium befinde.Der Aktie von Mereo BioPharma sei der große charttechnische Befreiungsschlag geglückt. Neben dem TIGIT-Programm habe das Unternehmen mit Alvelestat und vor allem Setrusumab zwei weitere Pfeile im Köcher. Die Aktie sei weiterhin nur für äußerst risikobewusste Anleger geeignet.Kein Stück aus der Hand geben, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Mereo BioPharma-Aktie. (Analyse vom 26.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)