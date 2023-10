Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Mereo BioPharma-ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

1,73 EUR +2,37% (18.10.2023, 10:50)



NASDAQ-Aktienkurs Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

1,79 USD +11,88% (17.10.2023)



ISIN Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

US5894921072



WKN Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

A2PEYJ



Ticker-Symbol Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

MAH0



NASDAQ-Symbol Mereo BioPharma-ADR-Aktie:

MREO



Kurzprofil Mereo BioPharma Group plc:



Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO), ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und vermarktet Therapeutika für die Behandlung von Onkologie und seltenen Krankheiten im Vereinigten Königreich und international. (18.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mereo BioPharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Mereo BioPharma Group plc (ISIN: US5894921072, WKN: A2PEYJ, Ticker-Symbol: MAH0, NASDAQ-Symbol: MREO) unter die Lupe.Vielversprechende Daten vom Wochenende zum Hoffnungsträger Setrusumab würden für eine Neubewertung bei der Aktie des britischen Biotech-Unternehmens Mereo BioPharma sorgen. Binnen zwei Handelstagen habe der Hot-Stock 38,8 Prozent zulegen und in der Folge ein neues 52-Wochen-Hoch bei 1,83 Dollar markieren können.Die Entwicklung der Substanz Setrusumab treibe Mereo BioPharma mit dem Partner Ultragenyx voran. Die Zwischenergebnisse einer Phase-2/3-Studie vom Wochenende würden die Chancen untermauern, die der Wirkstoff zur Behandlung von Patienten mit der seltene Knochenerkrankung Osteogenesis imperfecta (OI), oder auch Glasknochenkrankheit genannt, habe."Ich habe noch keinen Patienten erlebt, der während der Behandlung mit Setrusumab eine Fragilitätsfraktur erlitten hat. Dies könnte auf die Wirkung von Setrusumab auf das Skelett zurückzuführen sein, das die Knochenneubildungsrate und die Knochenqualität verbessert", ordne Dr. G. Gottesman, Professor für Kinderheilkunde an der Washington University School of Medicine, die jüngsten Ergebnisse ein. "Einige der Kinder fühlen sich so gut, dass sie an Aktivitäten teilnehmen, die sie normalerweise vermeiden würden, und haben einige relativ geringfügige Frakturen erlitten."Kurzum: Im Erfolgsfall könnte Setrusumab einen Paradigmenwechsel bei der Behandlung der Glasknochenkrankheit einleiten. Doch die Pipeline von Mereo BioPharma - das Unternehmen werde derzeit gerade einmal mit 251 Millionen Dollar an der Börse gehandelt - sei mit weiteren aussichtsreichen Projekten bestückt.Weiteres Potenzial könnte der Hoffnungsträger Alvelestat entfalten. Mereo BioPharma wolle das Mittel zur Behandlung der mit einer mit Alpha-1-Antitrypsinmangel verbundenen Lungenerkrankung (AATD-LD) zur Marktreife führen. Doch damit nicht genug: Mit den Wirkstoffen Acumapimod (mögliches Produkt zur Behandlung von schwerwiegenden Symptomen durch COPD, auch akute Exazerbation genannt), Leflutrozole und dem Eierstockkrebsmittel Navicixizumab werde die Pipeline von Mereo BioPharma abgerundet - das Unternehmen zähle die drei Produktkandidaten aber nicht zu den Kernprogrammen.Der Hot-Stock der Woche aus Ausgabe 18/23 nehme endlich so richtig an Fahrt auf. Investierte Anleger geben kein Stück aus der Hand und setzen auf eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung, sollten sich allerdings weiter auf eine erhöhte Volatilität einstellen, so Michel Doepke. Wichtig: Der Stopp sollte nun auf 1,10 Euro angehoben werden. (Analyse vom 18.10.2023)