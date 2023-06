Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

172,15 EUR +2,32% (06.06.2023, 14:18)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

172,15 EUR +2,26% (06.06.2023, 14:06)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (06.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Merck-Aktie habe ihre jüngsten Kursgewinne am Dienstag ausgebaut. In vier Handelstagen hätten die Papiere der Darmstädter nun um fünf Prozent zugelegt bis an ihre 100-Tage-Linie. Derzeit finde in den USA die Jahrestagung der US-Onkologen (ASCO) statt - traditionell ein wichtiges Schaufenster für die Krebsforschung und aktuelle Studienergebnisse.Nach einem Treffen am Rande mit der Healthcare-Entwicklungsleitung von Merck KGaA habe Jefferies-Analyst Peter Welford vor allem das Potenzial von Xevinapant gelobt. Das Mittel solle entartete Krebszellen wieder empfindlich machen für den programmierten Zelltod. Welford sehe es mit Blick auf im vierten Quartal erwartete Daten als nächste große klinische Chance mit einem Milliarden-Umsatzpotenzial.Auch Analystin Emily Field von der britischen Barclays-Bank sehe die Xevinapant-Resultate später im Jahr als potenziellen Kurstreiber. Field habe Merck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Sie sehe den nächsten wichtigen Katalysator in der Onkologie in der Zwischenanalyse des Mittels Xevinapant. Der Pharmakonzern sei weiterhin optimistisch, was das Potenzial seiner eigenen Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und seines Portfolios zur Reparatur von DNA-Schäden angehe, habe sie zudem in der am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Außerdem sei thematisiert worden, inwiefern Künstliche Intelligenz die Forschung und Entwicklung verändern werde.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: