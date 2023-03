Wien (www.aktiencheck.de) - Die Merck KGAA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) (+2,63%) beendet ihren Kooperationsvertrag mit dem US- Pharmakonzern Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) (- 0,42%) und erhält die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des Krebsmittels Bavencio zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der regionale US-Kreditgeber First Citizens (ISIN: US31946M2026, WKN: A0YG4D, NASDAQ-Symbol: FCNCA) (+53,74%) habe am Montag die Vermögenswerte der gescheiterten Silicon Valley Bank (SVB) (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) aufgekauft. Es würden alle Kredite und Einlagen der SVB überführt, im Gegenzug habe man der Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) Aktienrechte im Wert von bis zu USD 500 Mio. übertragen.Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) (+1,64%) habe am Montag mit der Entlassung von 7.000 Beschäftigten begonnen, welche Anfang des Jahres angekündigt worden sei, um die Kosten besser zu kontrollieren und ein "schlankeres" Unternehmen zu schaffen. (28.03.2023/ac/a/m)