Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 60.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2021 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 19,7 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (07.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Im Rahmen des gestern stattgefundenen Kapitalmarkttages des Pharma- und Technologiekonzerns Merck habe dieser sein mittelfristiges Wachstumsziel von 25 Milliarden Euro bis 2025 bestätigt. Im letzten Jahr habe der Umsatz noch bei 19,7 Milliarden Euro gelegen. Darüber hinaus könnte es in Zukunft größere Akquisitionen geben.Zuletzt habe Merck Mitte August das Chemiegeschäft von Mecaro, einem in Korea ansässigen Zulieferer für die Halbleiterindustrie, gekauft. Der Gesamtwert der Transaktion liege ungefähr bei 110 Millionen Euro. Mit dem Erwerb würden weitere Kapazitätserhöhungen ermöglicht.Viel interessanter sei jedoch die gestrige Ankündigung, dass die Darmstädter ab 2023 auch wieder größere Zukäufe würden realisieren wollen. CEO Belen Garijo habe von einer "Kapazität von 15 bis 20 Milliarden Euro" gesprochen, allerdings kämen zur Verwendung des Geldes auch mehrere mittelgroße Übernahmen oder die Einlizensierung von Medikamenten infrage.In den vergangenen Jahren sei Merck eher zurückhaltend gewesen, was größere Übernahmen angegangen sei. Hintergrund sei die Intention gewesen, die Verschuldung einzudämmen. Jetzt setze das Unternehmen nicht mehr nur in erster Linie auf organisches Wachstum, sondern plane auch im größeren Stil wieder zuzukaufen. Falls die Wachstumsstrategie aufgeht, könnten auch die mittelfristen Ziele schneller in Reichweite gelangen, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 07.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: