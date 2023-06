Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

152,70 EUR +1,36% (22.06.2023, 14:06)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

152,65 EUR +1,09% (22.06.2023, 13:58)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (22.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Darmstädter Merck-Konzern verhandle laut Kreisen mit dem chinesischen Farbstoffhersteller Global New Material International über den Verkauf seines Geschäfts mit Farbpigmenten. Das in Hongkong gelistete Unternehmen habe ein verbindliches Angebot abgegeben, habe die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen berichtet.Der chinesische Konzern stelle unter dem Markennamen "Chesir" Perlglanzpigmente her, die ähnlich wie Mercks Farbpigmente unter anderem für Kosmetika und Autolacke verwendet würden. Laut "Bloomberg" würden die Gespräche mit dem chinesischen Konzern laufen, ein erfolgreicher Verkaufsabschluss sei aber noch nicht sicher. Die Gespräche seien gelaufen, und zudem gebe es noch andere Interessenten, habe es weiter geheißen.Das vergleichsweise kleine Pigmentgeschäft habe schon unter dem früheren Merck-Chef Stefan Oschmann vor einigen Jahren zwischenzeitig zur Disposition gestanden, als es wegen einer Nachfrage-Flaute schwächer gelaufen sei. Zudem habe Merck inzwischen die Materialsparte auf die Halbleiterzulieferung ausgerichtet, wozu der Konzern 2019 auch den US-Konzern Versum Materials übernommen habe.Im vergangenen Jahr habe das Pigmentgeschäft, das Merck als "Surface Solutions" führe, knapp 440 Millionen Euro zum Konzernumsatz von 22,2 Milliarden Euro beigesteuert.Ein Verkauf des Geschäfts mit Farbpigmenten sei aus Sicht des AKTIONÄR sinnvoll. Langfristig bleibe die Merck-Aktie aussichtsreich. Aufgrund des schwer angeschlagenen Chartbilds dränge sich derzeit allerdings kein Einstieg auf. Wer bereits investiert ist, beachtet den Stoppkurs bei 145,00 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link