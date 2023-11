Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

154,70 EUR +4,77% (09.11.2023, 10:04)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

154,30 EUR +4,22% (09.11.2023, 09:48)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (09.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Merck KGaA - nicht zu verwechseln mit dem amerikanischen Merck & Co. ( ISIN US58933Y1055 WKN A0YD8Q ) - habe heute seine Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlicht. Ein breiter Umsatzrückgang sei erwartet worden und auch eingetreten, der Gesamtumsatz sei um 10,9% im Vergleich zum Vorjahresquartal auf EUR 5,2 Mrd. gefallen.Der deutsche Mischkonzern habe auch einen Rückgang des bereinigten EBITDA um 20% auf EUR 1,45 Mrd. melden müssen. Das EBITDA habe damit leicht über der durchschnittlichen Analystenschätzung von EUR 1,39 Mrd. gelegen. Ein Minus habe in allen Geschäftsbereichen vor dem Ergebnis gestanden: Life Science (-18,3%), Healthcare (-1,1%) und Electronics (-11,6%). Der starke Rückgang in Ersterem sei auf die schwache Nachfrage nach Spezialmaterialien für die Herstellung von Biotech-Medikamenten und Halbleitern zurückzuführen gewesen.Merck habe darauf hingewiesen, dass das operative Ergebnis für das Gesamtjahr wegen der schwachen Nachfrage nach Spezialmaterialien für die Herstellung von Biotech-Medikamenten und Halbleitern wahrscheinlich in der unteren Hälfte seiner Zielspanne liegen werde. Die vorgegebene Zielspanne sei aber bestätigt worden und belaufe sich im Jahr 2023 auf EUR 5,8 Mrd. bis EUR 6,4 Mrd. Das wäre ein Rückgang gegenüber EUR 6,8 Mrd. im Jahr 2022. Für 2024 verspreche man sich eine Rückkehr zu organischem Umsatzwachstum.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "Kauf", so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Merck-Aktie. (Analyse vom 09.11.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity