Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (21.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Aktie der Merck KGaA gehöre am heutigen Donnerstag zu den fünf einzigen Werten im DAX, die ein positives Vorzeichen aufweisen könnten. Grund für den starken Auftritt am heutigen Handelstag sei ein positiver Analystenkommentar aus dem Hause der Citigroup. Die US-Bank habe Merck KGaA von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 210 Euro angehoben.Die Analysten der Citigroup seien deutlich optimistischer als bisher für die weitere Entwicklung beim Darmstädter Merck-Konzern. Fachmann Peter Verdult setze auf eine baldige Erholung des wichtigen Laborgeschäfts und auch im Halbleitersegment dürfte es mit der Zeit wieder aufwärtsgehen, habe er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Als große Triebfedern kämen für den Experten das Krebsmedikament Xevinapant und das Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib aus der aktuellen Pharmapipeline hinzu.Verdult verlasse daher seine neutrale Position an der Seitenlinie und spreche mit "buy" eine Kaufempfehlung für Aktien des DAX-Unternehmens aus. Er habe das Kursziel 200 auf 210 Euro angehoben, womit er den Aktien ein Aufwärtspotenzial von fast einem Drittel zutraue, denn aktuell würden die Papiere bei rund 160 Euro notieren. Sollte sich Verdults bestes Szenario bewahrheiten, sei sogar ein Kursanstieg bis auf 260 Euro drin. Das wäre dann mehr als Ende 2021, als die Aktie mit einem Wert von 231,50 Euro ihren bisher höchsten Stand erreicht habe - seitdem sei es aber dann deutlich nach unten gegangen.In seinem größten Standbein, der Laborsparte, habe der Merck-Konzern ähnlich wie Branchenwettbewerber zuletzt unter einem Nachfragerückgang gelitten. Viele Kunden würden ihre in der Corona-Pandemie aufgestockten Lager abbauen und deshalb aktuell weniger bestellen. Verdult sei jedoch der Meinung, dass dies nicht mehr lange so weitergehe: Mit 2023 sei das Ende des Lagerabbaus erreicht, darauf deute auch eine Umfrage seiner Kollegen unter wichtigen Abnehmerbranchen hin sowie Aussagen von Mercks Wettbewerbern. Eine Trendwende werde demnach bereits für das vierte Quartal erwartet.Die Aktie der Merck KGaA sei mit einem Kursziel von 210 Euro und einem Stopp bei 145 Euro eine laufende Empfehlung des "Aktionär".Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Merck-Aktie. (Analyse vom 21.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link