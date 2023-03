Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (13.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der Pharma- und Technologiekonzern plane den Abbau von Stellen am Stammsitz Darmstadt. Es würden Gespräche mit dem Betriebsrat über ein Effizienzprogramm laufen, habe eine Sprecherin des Unternehmens auf dpa-Anfrage gesagt. Die Gespräche seien vertraulich. Daher könnten über die Zahl der Stellen, die wegfallen sollten, noch keine Angaben gemacht werden.Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) habe zuvor darüber berichtet. Nach FAZ-Informationen sollten Hunderte Stellen in Darmstadt wegfallen. Das Blatt berufe sich bei seinen Angaben auf Branchenkreise. Merck beschäftige an seinem Stammsitz rund 12.500 Menschen. Betriebsbedingte Kündigungen seien in Darmstadt durch eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2025 ausgeschlossen. Weltweit habe der deutsche Konzern etwa 64.000 Mitarbeiter.Merck habe im vergangenen Jahr v.a. dank guter Geschäfte mit Produkten rund um die Pharmaforschung und Arzneiherstellung den Gewinn kräftig gesteigert. Für das laufende Jahr rechne das Unternehmen aber mit neuerlichem Kostendruck.Merck sei während der Corona-Krise insbesondere als Lipid-Lieferant für den Corona-Impfstoff von BioNTech im Fokus gestanden. Der Botenstoff des mRNA-Vakzins werde in eine Art Hülle verpackt, die aus Lipiden bestehe. Diese fettartigen Moleküle seien wichtig, damit die Wirkstoffe des mRNA-Vakzins freigesetzt würden und die Impfung ihre Wirkung entfalten könne.Die Aktie von Merck sei derzeit eine Halteposition. Anleger sollten mit einem Stopp bei 145 Euro investiert bleiben. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht eine schnelle Rückeroberung der 200-Tage-Linie, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.