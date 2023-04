Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

162,05 EUR -6,71% (12.04.2023, 11:47)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

161,40 EUR -6,87% (12.04.2023, 11:33)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (12.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Das Papier des Darmstädter Chemie- und Pharmakonzerns stehe am Mittwoch unter Druck und rangiere mit Abstand am DAX-Ende. Auslöser der Verluste sei gewesen, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA die Aufnahme weiterer Patienten für eine Studie zum Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib ausgesetzt habe.Die Merck-Aktie gebe aktuell um 6,9% nach. Mit einem Minus von rund 9% seit Ende 2022 gehöre Merck zu den bisher schwächsten DAX-Titeln im bisherigen Jahresverlauf. Die Meck-Aktie habe bereits im vergangenen Jahr ein Fünftel an Wert verloren, nachdem sie sich von Ende 2018 bis Ende 2021 um rund 150% verteuert habe.Ein Rückschlag für Merck, keine Frage. Das Unternehmen sei aber extrem breit aufgestellt, um etwaige Rückschläge in der Pharma-Pipeline abzufedern. Aus charttechnischen Gesichtspunkten dränge sich beim DAX-Titel derzeit jedoch kein Einstieg auf. Wer investiert sei, beachte den Stopp bei 145 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: