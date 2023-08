Börsenplätze Merck-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Merck kämpfe nach dem Coronaboom noch immer mit dem Nachfragerückgang in der Laborsparte. Zudem schwächle das Halbleitergeschäft weiter; und der Gegenwind nehme durch Wechselkurse zu. Das Management um Konzernchefin Belen Garijo habe daher am Donnerstag zur Vorlage der Zahlen für das vergangene Quartal die Jahresziele gesenkt.Der Umsatz solle in diesem Jahr nun 20,5 bis 21,9 Mrd. Euro erreichen, wie Merck mitgeteilt habe. Zuvor hätten noch 21,2 bis 22,7 Mrd. im Plan gestanden. Für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) prognostiziere die Konzernführung einen Rückgang auf 5,8 bis 6,4 Mrd. Euro, nach zuvor avisierten 6,1 bis 6,7 Mrd. Euro. Die durchschnittlichen Analystenschätzungen würden in den oberen Hälften der neuen Spannen liegen.Das zweite Jahresviertel sei weitestgehend im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen: Der Umsatz sei um knapp fünf Prozent auf 5,3 Mrd. Euro gesunken, das bereinigte operative Ergebnis sei um knapp 13 Prozent auf 1,55 Mrd. Euro zurückgegangen. Nach Steuern seien 706 Mio. herausgekommen, nach 870 Mio. Euro vor einem Jahr. An seinen mittelfristigen Wachstumszielen bis 2025 halte Merck gleichwohl weiter fest."2023 bleibt ein Übergangsjahr für uns", habe Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Merck gesagt. "Unser Healthcare-Geschäft hat sich dabei im zweiten Quartal erneut als Wachstumstreiber erwiesen. Wir bauen auf die Stärken unseres diversifizierten Geschäftsmodells. Wir sind weiter zuversichtlich, unser mittelfristiges Wachstumsziel von 25 Mio. Euro Umsatz bis 2025 erreichen zu können."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link