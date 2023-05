Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Merck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

164,60 EUR -0,21% (30.05.2023, 13:21)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

164,75 EUR -0,12% (30.05.2023, 13:56)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Mehr als 64.000 Mitarbeitende arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von Produkten und Services zur schnelleren Entwicklung und Herstellung von Medikamenten über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2022 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 22,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als MilliporeSigma, EMD Serono und EMD Electronics auftreten. (30.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF).Das Q1 2023 sei für Merck KGaA solide ausgefallen, wobei der Gewinn des deutschen Konzerns leicht über den Erwartungen ausgefallen sei. Der Ausblick sei vom Management konkretisiert worden, sei allerdings weiterhin ernüchternd, müsse sich das Unternehmen doch erst von den Belastungsfaktoren der vergangenen Quartale (Kosteninflation, Lieferkettenengpässe, Abschwächung des Halbleitermarktes) erholen.Der Fokus der Anlegerschaft werde im laufenden Jahr weiterhin auf den beiden Entwicklungen Evobrutinib und Xevinapant liegen, welche sich aufgrund ihrer Eigenschaft als "first in class" Arzneistoff mittelfristig als Wachstumstreiber entpuppen könnten. Aufgrund unerwarteter Nebenwirkungen gelte der Erfolg der Phase-III-Studie von Evobrutinib noch nicht als garantiert.Aufgrund dessen, dass diese Nebenwirkungen nur bei 2 von 2.000 Patienten aufgetreten seien, sehe der Analyst dies allerdings weniger dramatisch als der Markt. Das Bewertungsniveau von Merck KGaA stelle sich weiterhin ziemlich heterogen dar: Auf Basis des KGV für 2023/24e handele die Aktie zu einer Prämie von 10% gegenüber der Konkurrenz.Betrachte man allerdings EV/Sales und EV/EBIT (jeweils 2023/24e), so werde die Aktie mit einem Abschlag von 71% bzw. 54% gehandelt. Somit habe sich die Bewertungsprämie hinsichtlich KGV zuletzt deutlich reduziert, während der Discount hinsichtlich EV/Sales und EV/EBIT weiter zugenommen habe. Mit einer Entspannung der Lage an mehreren Fronten - Halbleitermarkt, Inflationsdynamik, Lieferkettenengpässe - erwarte der Analyst, dass ab 2024 wieder positive Wachstumsraten beim EBITDA pre beobachtbar sein würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.