XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

176,65 EUR -0,28% (02.03.2023, 11:03)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 60.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2021 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 19,7 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (02.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Das Papier des Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzerns reagiere am Donnerstag mit Kursverlusten auf ein Paket schlechter Nachrichten. Der im Gesamteindruck eher enttäuschende Jahresbericht sei einhergegangen mit einem schwachen Ausblick. Merck rechne 2023 wegen weiterem Kostendruck damit, dass das bereinigte operative Ergebnis im schlechtesten Fall moderat zurückgehen, höchstens in etwa stabil sein werde. Am Markt sei dies zwar nicht als wirkliche Überraschung angesehen worden, aber auch nicht als Hilfe für den Aktienkurs. Am Donnerstag könnte dieser ein alarmierendes Chartsignal senden: Auf Xetra würde der Kurs unter die langfristig relevante 200-Tage-Linie fallen, die ein beliebter Indikator für den längerfristigen Trend sei.Die 200-Tage-Linie sei eine wichtige charttechnische Unterstützung. Schließe Merck unter dieser wichtigen Trendlinie, sei das kurzfristige Chartbild deutlich angeschlagen. Mittelfristig bleibe "Der Aktionär" jedoch optimistisch. Die Aktie sei bereits in den vergangenen Tagen unter Druck gestanden, die Nachrichten dürften damit im Kurs eingepreist sein. Anleger sollten dabeibleiben, ihre Position aber mit einem Stopp bei 145 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Merck-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:176,40 EUR -0,51% (02.03.2023, 11:18)