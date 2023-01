Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

190,45 EUR +3,51% (04.01.2023, 13:16)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

190,25 EUR +3,76% (04.01.2023, 12:59)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



NASDAQ OTC-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 60.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2021 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 19,7 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (04.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Die Merck-Aktie präsentiere sich auch zur Wochenmitte stark. Der Titel sei mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 190,45 Euro vor Fresenius Medical Care und der Münchener Rück der stärkste Wert des Tages im DAX. Merck profitiere dabei von einem positiven Analystenkommentar.JPMorgan habe die Merck KGaA in einem Ausblick auf 2023 mit "Overweight" und einem Kursziel von 250 Euro bestätigt. Analyst Richard Vosser empfehle in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Pharma- und Biotechbranche Qualitätsaktien. Seine 2023er Schätzungen habe er für den Sektor nur geringfügig reduziert, da dieser seine hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte. Er sehe zudem eine Zweiteilung in den Ausblicken der Pharmaunternehmen im neuen Jahr, was die kurzfristigen Prognosen und Pipelines betreffe sowie auch längerfristig bis 2030. Zu Merck habe Vosser geschrieben, dass der Spezialchemie- und Pharmakonzern über ein nachhaltig höheres Wachstum und eine gute Pipeline verfüge. Die Aktie zähle zu seinen "Top Picks".Auch die Schweizer Großbank UBS habe Merck KGaA vor Kurzem von "Neutral" auf "Buy" heraufgestuft und das Kursziel von 184 auf 210 Euro erhöht. Mit einem MS-Mittel und einem Krebswirkstoff habe der Pharmabereich wieder eine interessante Anlagestory, habe Analyst Michael Leuchten in seiner jüngst veröffentlichten Studie geschrieben. Er habe Schätzungen für Evobrutinib und Xevinapant in sein Bewertungsmodell aufgenommen. Dies könne die Anleger über die Unsicherheiten im Electronics-Geschäft hinwegtrösten.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: